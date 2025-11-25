mardi, 25 novembre 2025 -

Nécrologie

Annonce de décès




ANNONCE DE DÉCÈS
 La collectivité ADJAHOSSOU de Savalou
 Les collectivités TCHOBO et HOUÊDIN de Gbaffo Houégbo, Savalou
 La collectivité AMADOTÉ-AGBITO du Bénin et du Togo
 La collectivité DEGBE DODJI LANMANFANKPOTIN LANMANGBEZOUNWAN d’Adandokpodji et de Sinhoué Lègo
 Les familles HOUÊDIN, AMOUSSOU et TOSSOU de Gbaffo Houégbo, Savalou
 Les familles AMOUSSOU-KPÉTO de Grand-Popo et POGNON du Bénin et du Togo
 Les familles AMADOTÉ-AGBITO, KPAKPO, BAGLO du Togo et du Bénin
 Veuve Rita Ayélé BAGLO, épouse GBAGUIDI et ses enfants, leurs époux, épouses et leurs enfants
 Les enfants de Feue Marie-Léontine Ayoko BAGLO, épouse ZOMALÈTHO, leurs époux, épouses et leurs enfants
  Monsieur Marcel Ayité BAGLO, ses épouses et leurs enfants, leurs époux, épouses et leurs enfants
 Monsieur Arsène Ayaï BAGLO, ses épouses et leurs enfants, leurs époux, épouses et leurs enfants
 Monsieur Pépin Georges LANMAFANKPOTIN, son épouse et leurs enfants
 Les familles : TOGNON, AMADJI, ADANDEGNON, ASSONGBA, BAGLO, LANMANFANKPOTIN DEGBE, ATOLOU, ZANOU TONASSE, ALIA, KINDJIHOSSOU, GBAGUIDI, ZOMALÈTHO, DADJÈDJI, ADISSO, BAÏMEY, SAÏZONOU, BADILA
 Les familles parentes alliées et amies profondément touchées par les marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de leur très chère et regrettée fille, épouse, mère, tante, cousine, nièce, grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère :
Françoise Alihossi TOGNON, épouse BAGLO dite « Ayélénon »
Anciennement Commerçante au marché Dantokpa rappelée à Dieu le Mardi 28 octobre 2025, à Savalou dans sa 100è année
Vous renouvellent leurs sincères remerciements et vous prient de vous unir d’intention aux cérémonies funéraires qui se dérouleront selon le programme ci-après :

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Vendredi 28 novembre 2025
20:00 Veillée de prière au domicile de la défunte, quartier Makinnou.
Samedi 29 novembre 2025
06:00 – 10:00 Recueillements et hommages au domicile de la défunte, quartier Makinnou.
10:30 Départ du corps pour l’Église catholique Saint-Antoine-de-Padoue, quartier Soha à Savalou.
11:00 Messe corps présent d’enterrement à l’Église catholique Saint-Antoine-de-Padoue de Savalou.

Priez pour le repos de son âme !

