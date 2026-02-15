Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou

Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février 2026, à la tête de Kétou.

La commune de Kétou a une nouvelle dirigeante. Elle a nom Angélique Titiloya Adegnika. Elle succède à Lucie Ablawa Sessinou, marquant ainsi une nouvelle étape dans la gouvernance locale de cette cité du Plateau.

Le conseil communal a procédé à la désignation des adjoints au maire. Déo-Gratias Olouwolé a été désigné premier adjoint, tandis que Dieudonné Maurice Adjahi occupe désormais le poste de deuxième adjoint.

