Décentralisation

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou




Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février 2026, à la tête de Kétou.

La commune de Kétou a une nouvelle dirigeante. Elle a nom Angélique Titiloya Adegnika. Elle succède à Lucie Ablawa Sessinou, marquant ainsi une nouvelle étape dans la gouvernance locale de cette cité du Plateau.

Le conseil communal a procédé à la désignation des adjoints au maire. Déo-Gratias Olouwolé a été désigné premier adjoint, tandis que Dieudonné Maurice Adjahi occupe désormais le poste de deuxième adjoint.

15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




