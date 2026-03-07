samedi, 7 mars 2026 -

408 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Musique

Angélique Kidjo sort « HOPE », son nouvel album




La diva de la musique africaine, Angélique Kidjo a annoncé officiellement la sortie de son nouvel album intitulé « HOPE », prévue pour le 24 avril 2026.

Angélique Kidjo sort bientôt « HOPE », son nouvel album. Fruit de cinq années de travail, ce nouvel opus se veut un hommage poignant à sa mère, Yvonne, dont le message d’espérance continue d’inspirer profondément son parcours artistique et humain. Pour donner vie à ce projet ambitieux, l’icône béninoise s’est entourée d’un impressionnant collectif d’artistes internationaux. Parmi eux figurent notamment Pharrell Williams, Ayra Starr, Nile Rodgers, Quavo, Davido, Dadju, Fally Ipupa, Florent Pagny, Diamond Platnumz, Charlie Wilson, PJ Morton, Iza, le groupe The Cavemen, ainsi que le célèbre Soweto Gospel Choir.
La compositrice américaine Diane Warren, collaboratrice de longue date de la chanteuse, participe également à cette œuvre qui s’annonce déjà comme l’un des projets musicaux majeurs de 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La mairie fixe une taxe pour les spectacles de Zangbétô


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Bopa, dans le département du Mono, l’organisation d’une cérémonie de (…)
Lire la suite

Deux Béninois parmi les finalistes du Prix découverte RFI


5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Yewhe Yeton et Opa, deux artistes musiciens béninois vont défendre les (…)
Lire la suite

La cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national


5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

King Mensah, « la voix d’or » qui enseigne au-delà de la musique


27 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le musicien King Mensah, de son vrai nom Ayaovi Papavi Mensah, (…)
Lire la suite

Le “Togo Day” promet concert, gastronomie et ambiance festive


27 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Togo sera à l’honneur, ce vendredi 27 février 2026, sur le Festival (…)
Lire la suite

Le Directeur de la programmation de Trace Enfant sur le FInAB ce jeudi


26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB) accueille, ce jeudi (…)
Lire la suite

Des Certificats de reconnaissance et de participation décernés sur le (…)


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Nigeria Day, l’une des principales innovations de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Un spectacle 100% nigérian sur le FInAB ce samedi au Family Beach


21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après son ouverture officielle ce vendredi 20 février 2026, le Festival (…)
Lire la suite

FInAB 2026 officiellement lancé à Cotonou


21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB) a été (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (…)
Lire la suite

Concerts géants et créativité en fête au Family Beach de Cotonou


17 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), le plus grand (…)
Lire la suite

La mode en vitrine à travers un FInAB Fashion Week


16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche (…)
Lire la suite

OROU MARÉ KOTO reconduit à la tête de l’exécutif communal de Pehunco


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a procédé à l’installation du (…)
Lire la suite

Le Bénin au rythme des arts à la 4e édition du FInAB


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), plateforme dédiée (…)
Lire la suite

Une nouvelle ère s’ouvre pour Beaufort Lager et Fally Ipupa


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Beaufort Lager, s’associe à Fally Ipupa, icône majeure de la musique (…)
Lire la suite

158 métiers d’art et 16 filières reconnus par décret au Bénin


5 février 2026 par Marc Mensah
La toute première « Nomenclature des métiers d’art en République du (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires