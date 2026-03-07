Angélique Kidjo sort « HOPE », son nouvel album

La diva de la musique africaine, Angélique Kidjo a annoncé officiellement la sortie de son nouvel album intitulé « HOPE », prévue pour le 24 avril 2026.

Angélique Kidjo sort bientôt « HOPE », son nouvel album. Fruit de cinq années de travail, ce nouvel opus se veut un hommage poignant à sa mère, Yvonne, dont le message d’espérance continue d’inspirer profondément son parcours artistique et humain. Pour donner vie à ce projet ambitieux, l’icône béninoise s’est entourée d’un impressionnant collectif d’artistes internationaux. Parmi eux figurent notamment Pharrell Williams, Ayra Starr, Nile Rodgers, Quavo, Davido, Dadju, Fally Ipupa, Florent Pagny, Diamond Platnumz, Charlie Wilson, PJ Morton, Iza, le groupe The Cavemen, ainsi que le célèbre Soweto Gospel Choir.

La compositrice américaine Diane Warren, collaboratrice de longue date de la chanteuse, participe également à cette œuvre qui s’annonce déjà comme l’un des projets musicaux majeurs de 2026.

F. A. A.

