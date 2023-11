La vedette de renommée internationale Angélique Kidjo célèbre ses 40 ans de carrière à travers une tournée mondiale.

Cinq fois lauréate de Grammy Award, la chanteuse s’est imposée par son travail en tant que l’une des plus grandes artistes de la musique internationale. Avec seize albums à son actif, Angélique Kidjo célèbre ses 40 ans de carrière à travers une tournée mondiale. La tournée débute en ce mois de novembre. Le 17 novembre, la première diva d’Afrique sera à Londres (Royaume-Uni) au Royal Albert Hall. Son concert sera en compagnie des invités spéciaux tels que Stonebwoy, Laura Mvula, Ibrahim Maalouf et Youssou Ndour. Les 20 et 25 novembre, Angélique Kidjo sera respectivement à Athènes (Grèce) et Berlin (Allemagne). En décembre, elle sera encore sur scène à Monaco, Paris, Luxembourg et Bruxelles. Selon le calendrier, la chanteuse béninoise se produira dans plusieurs autres pays en 2024.

La star internationale Angélique Kidjo a collaboré avec plusieurs artistes. Ses influences musicales sont entre autres, la pop africaine, la musique des Antilles, le Zoul, le jazz, le gospel et différents styles de musique latine. La chanteuse est aussi connue en tant qu’ambassadrice de l’Unicef.

