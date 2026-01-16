Angélique Kidjo aux côtés des enfants vulnérables

L’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Angélique Kidjo, a achevé, mercredi 14 janvier 2026, une visite de trois jours au Bénin, consacrée à la promotion des droits de l’enfant.

Du 12 au 14 janvier, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF a parcouru plusieurs localités pour observer des programmes soutenus par l’UNICEF, dans un contexte de pauvreté persistante, de malnutrition infantile et de recul de l’aide publique au développement.

À Djidja, dans le département du Zou, elle a rencontré des jeunes engagés au sein de la plateforme U-Report, qui mobilise plus de 200 000 adolescents et jeunes au Bénin. Ces derniers mènent des actions communautaires liées au climat, à la santé et à la protection de l’enfance.

« J’ai rencontré des jeunes extraordinaires », a déclaré Angélique Kidjo, citant notamment Théodore Gboyou, 28 ans, qui transforme des déchets alimentaires en charbon de cuisson. « Des jeunes comme lui sont exactement ceux que notre pays doit encourager et soutenir ».

Ces jeunes activistes participent aussi à la sensibilisation à la vaccination de routine. Malgré des progrès récents, la couverture vaccinale reste insuffisante et inégale selon les régions. Pour y remédier, l’UNICEF soutient la numérisation des données de vaccination.

« Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une couverture encore trop faible, qui laisse beaucoup trop d’enfants sans protection », a estimé l’Ambassadrice. Elle a salué le passage des registres papier aux outils numériques, permettant un meilleur suivi des enfants non vaccinés.

Dans le département du Couffo, Angélique Kidjo s’est rendue à Lalo, à l’école primaire publique de Kpassakanmè. Elle y a observé des programmes de cantines scolaires menés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’UNICEF.

Près d’un enfant béninois de moins de cinq ans sur trois souffre d’un retard de croissance lié à la malnutrition, un problème majeur de santé publique.

« Quand un enfant est malnutri, ce n’est pas seulement son corps qui est touché, c’est aussi son cerveau, son avenir », a-t-elle déclaré, évoquant le témoignage d’une mère contrainte de se priver de repas pour nourrir ses enfants.

Angélique Kidjo a appelé à soutenir davantage les familles et les jeunes. « Nous devons être à leurs côtés pour que chaque enfant mange bien, grandisse bien et puisse un jour mettre ses talents au service d’un pays plus fort », a-t-elle indiqué.

Le représentant de l’UNICEF au Bénin, Ousmane Niang, a jugé cette visite « cruciale ». Il a alerté sur la pression croissante exercée sur les services essentiels pour les enfants, dans un contexte de réduction des budgets d’aide.

L’UNICEF travaille avec le gouvernement béninois pour renforcer les services de santé, de nutrition, d’éducation et de protection, en ciblant en priorité les enfants les plus vulnérables.

16 janvier 2026 par ,