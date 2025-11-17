Angélique Kidjo aux commandes des CAF Awards à Rabat

C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va assurer la présentation des CAF Awards, une grande soirée de distinction des célébrités du football africain, prévue pour ce mercredi 19 novembre 2025 à Rabat au Maroc.

Pour animer les CAF Awards, la Confédération africaine de football (CAF), a porté son choix sur Angélique Kidjo, artiste béninoise reconnue pour sa capacité à faire dialoguer les musiques du monde avec les sonorités africaines. Plusieurs fois récompensée aux Grammy Awards, elle va assurer l’animation de cette prestigieuse cérémonie de la CAF aux côtés de l’humoriste Oualass.

Sont annoncés sur ce grand évènement de la CAF, les plus grandes stars du football africain et mondial. La cérémonie permettra de distinguer le meilleur joueur et la meilleure joueuse de l’année, le meilleur entraîneur de l’année, la révélation de l’année, et plusieurs autres distinctions dans le domaine du football féminin.

Les CAF Awards 2025 se déroulent ce mercredi 19 novembre à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, au Maroc.

F. A. A.

