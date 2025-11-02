Angélique Kidjo à l’honneur aux Grammy 2026

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, plusieurs fois récompensée aux Grammy Awards, participera à la présentation des nominations de l’édition 2026. Elle l’a annoncé dans un message publié sur ses réseaux sociaux, en invitant le public à suivre l’évènement le 7 novembre en direct sur les plateformes officielles de la Recording Academy.

À 5 trophées déjà décrochés, l’artiste Angélique Kidjo présentera, le 7 novembre 2025, les nominés aux Grammy Awards 2026. Une des figures africaines majeures à s’être durablement imposées dans l’industrie musicale internationale, Angélique Kidjo mêle diverses influences, de l’afrobeat au jazz, en passant par le reggae et la pop à sa musique. Son rayonnement culturel est également nourri par ses engagements constants pour les droits humains et l’éducation.

L’année 2026 marquera également une nouvelle tournée mondiale pour la diva. Plusieurs dates sont annoncées sur trois continents, avec une clôture prévue le 12 mai 2026 à l’Olympia, à Paris, pour un concert intitulé « Hope ».

Les Grammy Awards demeurent une référence dans la reconnaissance de l’excellence musicale à l’échelle planétaire. L’annonce des nominations constitue chaque année un moment de forte attention dans l’industrie. Le rendez-vous est fixé au 7 novembre.

M. M.

2 novembre 2025 par ,