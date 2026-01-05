Angélique Kidjo à Cotonou pour les Vodun Days

La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la nuit de ce dimanche 4 janvier 2026.

Attendu sur scène pour les Vodun Days, la star Béninoise Angélique Kidjo est déjà à Cotonou. « C’est toujours bien de rentrer à la maison. Il n’y a rien de mieux. Le peuple béninois m’a connu avant tout le monde quand j’ai commencé ici. (...). Je pense qu’on va s’amuser », a déclaré Angélique Kidjo.

La star est programmée sur le grand concert prévu pour ce jeudi 8 janvier 2026 à Ouidah.

A.A.A

