Angèle Azon Kouanou rejoint l’équipe de visite médicale

Dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin, l’équipe médicale chargée d’examiner l’aptitude physique et mentale des duos de candidatsest au grand complet. Le troisième membre, le médecin Angèle Azon Kouanou a prêté serment ce lundi 03 novembre. Elle rejoint ainsi les professeurs Francis Tognon Tchegnonsi (psychiatre) et Léopold Houétondji Codjo (cardiologue) qui avaient prêté serment le 17 octobre dernier.

F. A. A.

3 novembre 2025 par ,