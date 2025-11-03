lundi, 3 novembre 2025 -

Visite médicale pour le présidentielle de 2026

Angèle Azon Kouanou rejoint l’équipe de visite médicale




Le médecin Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne, a rejoint les autres membres de l’équipe médicale devant examiner l’état de santé des candidats à l’élection présidentielle de 2026. Elle a prêté serment ce lundi 03 novembre 2025.

Dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin, l’équipe médicale chargée d’examiner l’aptitude physique et mentale des duos de candidatsest au grand complet. Le troisième membre, le médecin Angèle Azon Kouanou a prêté serment ce lundi 03 novembre. Elle rejoint ainsi les professeurs Francis Tognon Tchegnonsi (psychiatre) et Léopold Houétondji Codjo (cardiologue) qui avaient prêté serment le 17 octobre dernier.

F. A. A.

3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




