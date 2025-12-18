Angela Kpeidja mise sous convocation

La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation après son interpellation à la suite de ses commentaires sur les réseaux sociaux après la mutinerie déjouée au Bénin.

La journaliste Angela Kpeidja a été écoutée sur l’une de ses publications ayant rapport à la mutinerie déjouée du 7 décembre. « Où est le chef d’Etat major ? Où est celui qui vend habituellement la mèche des coups d’Etat », avait écrit la journaliste Angela Kpeidja sur sa page Facebook. Après son audition, elle a été libérée et mise sous convocation.

Dans le cadre de la mutinerie orchestrée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, des mutins et civils ont été arrêtés. Certains ont été déposés en prison après leur audition.

A.A.A

