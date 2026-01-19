mercredi, 21 janvier 2026 -

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Elections au Bénin

L’ordre des duos fixé sur le bulletin unique de la Présidentielle


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril prochain est désormais connu. C’est à l’issue d’un tirage au sort organisé, mardi 20 janvier 2026 (…)  
Marché financier de l’UEMOA

4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi 20 janvier 2026 à Abidjan, le bilan de ses activités pour l’année 2025. La rencontre s’est tenue au (…)  
Contrats de publicité ou de partenariat au Bénin

Seuls les médias « légaux » peuvent prétendre aux marchés publics


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a rappelé à l’ordre les institutions publiques et les annonceurs. Seuls les médias « légaux » peuvent (…)  
CHUD Borgou

Un bâtiment ravagé, d’importants dégâts matériels enregistrés


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’un des bâtiments du Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD-Borgou), a pris feu dans l’après-midi de ce mardi 20 janvier 2026. D’importants dégâts matériels (…)  
Zéro droits de douane

L’ouverture chinoise peut-elle vraiment profiter aux pays africains ?


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays africains. Sur le papier, le geste est historique. Dans les faits, il pourrait rester largement symbolique (…)  
Monde

Cartographie des exportations chinoises : secteurs dominants, pays « hubs »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pour comprendre la relation sino-africaine, il faut regarder ce qui arrive dans les ports. Des catégories récurrentes, des routes commerciales bien établies et une poignée (…)  
Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement condamné Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony (ci-après dénommée (…)  
Youssouf ISSA, le plus jeune député de la 10e législature


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le plus jeune député de la 10e législature au Bénin est âgé de 31 ans. (…)
Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Le Japon renforce les secours au Bénin avec 10 ambulances


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) (…)
OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
Le Tchad ouvre son ambassade au Bénin


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Ambassade de la République du Tchad au Bénin, compétente également (…)
La CENA lance le recrutement des agents électoraux


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse, ce mardi 20 février 2026, la (…)
«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Découvrez les 109 députés de la 10e législature


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des (…)
Intégralité de la décision de la Cour portant proclamation des (…)


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle à travers la décision EL 2026-001 du 19 (…)
La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Deux jeunes femmes interpellées pour vente de faux médicaments


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce lundi 19 janvier 2026, les éléments du commissariat du premier (…)
Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Les usagers du marché de PK3 reçoivent les clés des boutiques


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), a procédé vendredi (…)
Angela Kpeidja condamnée à 24 mois de prison avec sursis et 20 millions (…)


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions (…)
24 mois de prison requis contre l’ex-SE de la mairie de Kpomassè


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, vingt quatre (24) mois de prison avec sursis et deux millions (…)
Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
SAR le Prince Moulay Rachid reçoit Les Lions de l’Atlas


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse (…)
Louis Vlavonou distingué par la GOPAC


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou (…)
La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENA


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi 19 janvier 2026, les (…)
Un recrutement de 750 jeunes militaires annoncé pour 2026


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’armée béninoise procède au renforcement de ses effectifs. Un (…)
Le marché moderne de Cococodji prêt à accueillir les usagers


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le marché moderne de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi sera (…)
Des ministres font leur entrée au Parlement


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des membres du gouvernement ont été élus députés au terme des élections (…)
Les FAB annoncent le recrutement de 100 spécialistes au titre de (…)


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du renforcement des effectifs des Forces armées (…)
Le Maroc et Les Lions de l’Atlas sortent gagnants de cette compétition


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) est un succès important pour (…)
SM le Roi Mohammed VI répond favorablement pour être Membre Fondateur (…)


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité (…)
La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs ce lundi


19 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour Constitutionnelle va proclamer ce lundi 19 janvier 2026, les (…)
Berthe Kougblénou Bada, à jamais martyre de la république


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Je n’ai pas assisté à de simples funérailles jeudi dernier. Il y a (…)
SM le Roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message (…)
