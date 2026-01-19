L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Elections au Bénin
21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril prochain est désormais connu. C’est à l’issue d’un tirage au sort organisé, mardi 20 janvier 2026 (…)
Marché financier de l’UEMOA
21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi 20 janvier 2026 à Abidjan, le bilan de ses activités pour l’année 2025. La rencontre s’est tenue au (…)
Contrats de publicité ou de partenariat au Bénin
21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a rappelé à l’ordre les institutions publiques et les annonceurs. Seuls les médias « légaux » peuvent (…)
CHUD Borgou
21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’un des bâtiments du Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD-Borgou), a pris feu dans l’après-midi de ce mardi 20 janvier 2026. D’importants dégâts matériels (…)
Zéro droits de douane
20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays africains. Sur le papier, le geste est historique. Dans les faits, il pourrait rester largement symbolique (…)
Monde
20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pour comprendre la relation sino-africaine, il faut regarder ce qui arrive dans les ports. Des catégories récurrentes, des routes commerciales bien établies et une poignée (…)
20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement condamné Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony (ci-après dénommée (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le plus jeune député de la 10e législature au Bénin est âgé de 31 ans. (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) (…)
20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’Ambassade de la République du Tchad au Bénin, compétente également (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse, ce mardi 20 février 2026, la (…)
20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des (…)
20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle à travers la décision EL 2026-001 du 19 (…)
20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
