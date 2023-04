Angela KPEIDJA victime d’un cambriolage

La journaliste en fonction à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB), Angela KPEIDJA a été victime d’un cambriolage dans la nuit du samedi 1er au dimanche 02 avril 2023 à Fidjrossè, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Les hors-la-loi ont cambriolé son véhicule et emporté ses documents précieux.

Le véhicule de Angela KPEIDJA cambriolé alors qu’elle était invitée à l’anniversaire d’une de ses cousines à Fidjrossè. L’incident s’est produit dans le nuit du samedi 1er au dimanche 02 avril 2023.

Les malfrats ont saccagé la voiture garée devant Majestic de Fidjrossè, et emporté le sac qui se trouvait à l’intérieur. Ce sac selon une publication de la journaliste, contient sa carte d’identité, sa carte d’assurance, sa carte CNSS, ses cartes bancaires, son permis de conduire, son passeport, la clé d’une autre voiture, et d’autres documents personnels et très précieux.

Elle lance un appel pour retrouver les pièces que les malfrats ont emportées contre forte récompense.

F. A. A.

