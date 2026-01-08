jeudi, 8 janvier 2026 -

Grands rendez-vous sportifs

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI




Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de l’émission Radio Foot International de RFI, mardi 06 janvier 2026, dans le studio de RFI à Rabat, au Maroc.

Reçu par la journaliste sportive Annie Gasnier et son équipe, le reporter-photographe béninois est revenu sur un parcours exceptionnel marqué par la couverture de dix Coupes d’Afrique des Nations (CAN).

De Burkina Faso 1998 à la CAN Maroc 2025, en passant par Nigeria–Ghana 2000, Mali 2002, Tunisie 2004, Égypte 2006, Ghana 2008, Angola 2010, Égypte 2019 et Côte d’Ivoire 2023, Ange Gnacadja a partagé son expérience unique des grands rendez-vous du football continental.

Durant près de 30 minutes d’échanges, l’invité de RFI a levé le voile sur les dispositifs tactiques et techniques qu’il met en place pour capturer des images fortes et exclusives lors des grandes compétitions africaines et mondiales.

Au-delà des CAN, le palmarès professionnel de Ange Gnacadja comprend aussi la couverture de trois Coupes du monde seniors, une Coupe du monde junior et des Jeux olympiques, sans compter plusieurs autres compétitions internationales.

Il s’agit du Mondial Seniors Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 ; Mondial des cadets Nigeria 2010 ; Mondial Juniors Hollande 2005 et des Jeux Olympiques Londre 2012.
Sans oublier plusieurs Coupes d’Afrique de handball Hommes et Dames avec d’autres compétions des phases préliminaires de la CAF.
Un parcours d’exception qui explique l’intérêt que lui portent les médias internationaux.

A.A.A

8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




