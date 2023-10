André Onana porte Manchester United face à Copenhague

Il y avait du beau spectacle ce mardi soir sur les pelouses de Ligue des Champions pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes. L’héro du côté d’Old Trafford est le portier camerounais André Onana qui sauve Manchester United en repoussant un penalty en fin de match.

Huit matchs marquaient cette soirée de Ligue des champions. Le Real Madrid est allé chercher une victoire précieuse sur la pelouse de Braga (2-1) notamment grâce encore à un but de Jude Bellingham.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Gunners d’Arsenal ont été chercher un succès important sur la pelouse de Séville (2-1). Un but de Martinelli avant la pause et un autre de Gabriel Jesus au retour des vestiaires ont permis aux hommes d’Arteta de gagner. Manchester United, de son côté, peut remercier deux héros, Harry Maguire, auteur du seul but du match face au PSV Eindhoven, et André Onana qui a sorti un penalty en toute fin de match (1-0).

Les résultats des rencontres de ce mardi :

Galatasaray 1-3 Bayern

Manchester Utd 1-0 Copenhague

RC Lens 1-1 PSV

FC Séville 1-2 Arsenal

Union Berlin 0-1 Naples

Braga 1-2 Real Madrid

Inter Milan 2-1 Salzburg

Benfica 0-1 Real Sociedad



