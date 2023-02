André Ayew de retour en Europe

L’international ghanéen et capitaine des Black Stars fait son retour en Europe. Son transfert à Nottingham Forest (Premier League) a été officialisé dans la soirée de ce jeudi 02 février 2023.

Parti dans le Golfe l’été 2021 pour Al-Sadd et le Qatar au terme de son contrat à Swansea, Ayew retrouve l’Europe. Bien que le mercato ait fermé ses portes mardi soir, les clubs européens ont toujours le droit de signer des joueurs libres de tout contrat et le Black Star entrait dans cette catégorie. Il est la 30e recrue de Nottingham Forest.

🚨 OFFICIEL ! André Ayew signe à Nottingham Forest ! Il est la 30e recrue du club cette saison. 🤯 📸 @NFFC pic.twitter.com/UjhM4YgDJn — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2023

Fils de la légende Abedi Pelé et formé à l’Olympique de Marseille, André Ayew avait rejoint Swansea et la Premier League en 2015 puis West Ham un an plus tard, avant de retourner à Swansea après une saison et demi.

En Premier League, Ayew aura ainsi l’occasion de croiser son frère Jordan, attaquant de Crystal Palace.

Josué SOSSOU

3 février 2023 par