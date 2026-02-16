Amoussou Laurent Kolawolé à la tête d’Adja-Ouèrè

Le Conseil communal Amoussou Laurent Kolawolé a été officiellement installé dans ses fonctions de maire ce lundi 16 février 2026.

Désigné par ses pairs conseillers communaux, le nouveau maire Amoussou Laurent Kolawolé prend les rênes d’Adja-Ouèrè. Il succède à Cyrille Adégbola.

À ses côtés, Olawole Lakanmi Achille occupe le poste de premier adjoint au maire et Paulin Hounkpatin a été élu deuxième adjoint.

L’installation du maire et de ses adjoints marque ainsi le démarrage effectif de la mandature 2026-2033 à Adja-Ouèrè.

