L’ancien président du Parti Social Démocrate (PSD), ex président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), ancien ministre et ex député, Bruno Ange-Marie Amoussou, est monté au créneau pour réfuter des propos qui lui sont attribués dans certains médias.

Les déclarations évoquant l’existence de « fractures sociales grandissantes » et de « tensions économiques » au Bénin ne réflètent ni les propos, ni la pensée de Bruno Amoussou. « Les termes rappelés et rapportés ne sont, ni dans leur forme, ni dans leur contenu, miens », a-t-il déclaré dans un communiqué publié le 16 juin 2025.

L’homme politique était intervenu le 14 juin dernier à Cotonou, lors du lancement du livre de l’Abbé Éric Aguenounon, intitulé Le Procès “Démocratie et Bureaucratie”. Il y participait en tant qu’invité à une table ronde intellectuelle. « J’ai plutôt mis l’accent sur la nécessité pour les intellectuels africains de s’intéresser aux préoccupations africaines », rappelle-t-il.

Il affirme qu’il s’agissait d’une exhortation dans le cadre de sa vision panafricaniste, et non d’une critique de la situation sociopolitique actuelle du pays.

Un appel à la responsabilité des médias

Bruno Amoussou condamne vigoureusement ce qu’il qualifie de manipulation de l’opinion publique. « Je démens formellement ces allégations et condamne avec énergie une telle entreprise ».

Il invite également les professionnels des médias et administrateurs de forums à respecter la déontologie et la loi. Il déplore ce qu’il considère comme « une dérive ».

