L’ancien ministre Amos Elègbè n’est plus

Deuil au Bénin. Amos Elègbè, ancien ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, n’est plus. Il a rendu l’âme ce jeudi 8 mai 2025 des suites d’une longue maladie.

Le regretté est un acteur politique bon teint. Sous le régime de feu président Mathieu Kérékou, il a occupé le poste de ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Avec l’ancien président Boni Yayi, il a été nommé conseiller spécial aux affaires politiques, avant de retrouver une fois encore le poste de ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme.

Amos Elègbè a été plusieurs fois députés à l’Assemblée nationale. C’est le rapporteur général du Comité préparatoire de la Conférence des forces vives de la nation de février 1990.

Originaire de Savè, Amos Elègbè est né le 4 avril 1947.

Son âme repose en paix !

