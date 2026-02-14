samedi, 14 février 2026 -

Transport aérien au Bénin

Amazone Airlines obtient son certificat d’exploitation




La compagnie Amazone Airlines peut désormais mener ses activités au Bénin. Le certificat d’exploitation lui a été délivré ce vendredi 13 février 2026, au cours d’une cérémonie qui a eu pour cadre, les locaux de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Le secteur du transport aérien s’enrichit d’une nouvelle compagnie. Amazone Airlines a obtenu son certificat d’exploitation et pourra ainsi investir l’espace aérien béninois.
Lambert LOKO, directeur général d’Amazone Airlines a exprimé sa reconnaissance à l’ANAC pour son accompagnement technique et administratif. Il a réaffirmé à l’occasion, l’engagement de la compagnie à respecter scrupuleusement les normes nationales et internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité de service.
Pour Elisée DANSOU, chef projet certification, l’obtention de ce certificat est l’aboutissement d’un processus marqué entre autres par la conformité des procédures opérationnelles, la qualification du personnel navigant et technique, ainsi que la mise en place d’un système de gestion de la sécurité répondant aux standards en vigueur.
Karl LEGBA, directeur général de l’ANAC, a insisté pour sa part, sur l’importance du respect des exigences réglementaires dans le développement d’un transport aérien sûr et fiable. La délivrance du permis d’exploitation, a-t-il souligné, atteste de la capacité d’Amazone Airlines à opérer dans le strict respect des normes établies. La remise officielle du Permis d’exploitation marque une étape décisive pour Amazone Airlines, qui pourra désormais lancer ses opérations commerciales dans le pays.

F. A. A.

14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




