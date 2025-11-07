vendredi, 7 novembre 2025 -

Guinée

Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année




Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a été distingué parmi les 100 personnalités qui font bouger la Guinée lors du Forum national des acteurs publics (FONAP), tenu le 17 octobre 2025 à Conakry. Selon les organisateurs, cette distinction récompense son engagement en faveur de l’inclusion financière et de la modernisation du secteur de la microfinance en Guinée.

« Ce prix appartient à tout le personnel du Crédit Rural. Si notre institution est aujourd’hui une référence nationale, c’est grâce à la détermination de femmes et d’hommes présents jusque dans les zones les plus reculées du pays », a déclaré Amara Kourouma lors de la réception de la Palme au siège de l’institution, à Conakry.

Sous la direction d’Amara Kourouma, le Crédit Rural de Guinée s’est imposé comme le principal réseau de microfinance du pays. Créée en 1989 avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et transformée en société anonyme en 2001, l’institution est aujourd’hui présente dans les 33 préfectures guinéennes, avec plus de 1 000 points de service et près d’un million d’adhérents.

Amara Kourouma a impulsé une profonde transformation du Crédit Rural, notamment à travers la digitalisation des services. Les plateformes Crédit Mobile, Crédit Money et E-Crédit permettent désormais aux clients d’effectuer des opérations d’épargne, de transfert ou de crédit à distance — une avancée majeure dans un pays où l’accès aux services financiers reste encore limité.

Avec la confiance renouvelée du conseil d’administration, Amara Kourouma s’est forgé la réputation d’un dirigeant rigoureux et visionnaire. Son approche repose sur la proximité, la transparence et la culture du résultat. Sous sa gouvernance, le Crédit Rural de Guinée a consolidé sa stabilité institutionnelle tout en renforçant son ancrage social.

Pour rappel, le CRG avait déjà été désigné, le 21 février 2025, meilleure institution de microfinance de l’année lors du Forum Économique d’Émergence Magazine (FEEM). « Être leader n’est pas une fin en soi. Le véritable défi, c’est de le rester. Nous devons continuer à innover pour mériter la confiance des populations », a confié à la presse Amara Kourouma, conscient des défis liés à la concurrence des fintechs et aux nouvelles attentes des usagers.

La distinction reçue au FONAP 2025 consacre ainsi la vision d’un homme attaché à une finance responsable, inclusive et tournée vers l’avenir. Discret mais constant dans ses actions, Amara Kourouma incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui font de la microfinance un levier durable de développement économique et social.

7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




