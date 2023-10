Altercation entre populations et policiers à Athiémé ce mardi

Ce mardi 17 octobre 2023, les populations de Kpinnou dans le Mono ont pris d’assaut le commissariat de police de cette localité de la commune d’Athiémé. Ils accusent les hommes en uniforme d’avoir tué un jeune cambrioleur longtemps recherché.

Après plusieurs mois de cavale, un jeune homme recherché pour des faits de cambriolage à Kpinnou y retourne. Mais c’est sans savoir qu’il était toujours dans le collimateur des flics. Lors d’une rencontre avec deux de ses amis le weekend écoulé, les éléments de la police républicaine débarquent sur les lieux et l’interpellent.

Le Grand Mono informe que les policiers auraient tiré sur le mis en cause.

Conduit d’urgence au CHD Mono pour des soins, la victime a succombé à ses blessures ce mardi 17 octobre 2023.

Les populations informées de la mort du jeune homme, ont pris d’assaut le commissariat de police. S’en est suivi une vive altercation avec les forces de sécurité. Protestant contre la mort du jeune homme, elles ont bloqué pendant plusieurs heures la route principale. Il a fallu l’intervention des autorités communales et préfectorales afin que le calme revienne dans cette localité de la cité des bois blancs.

F. A. A.

17 octobre 2023 par