Aliou Diallo formule ses voeux du nouvel an à ses compatriotes

Dans une allocution publiée sur ses réseaux sociaux le 1er janvier, Aliou Diallo a formulé ses vœux du nouvel an 2023 à ses compatriotes. Il a souhaité que se concrétise en 2023 leurs aspirations à vivre dans la paix et la prospérité, dans la sécurité et la confiance. Il a également appelé à conclure un Pacte de stabilité pour la paix et le développement durable au Mali.

Aliou Diallo a formulé ses vœux du nouvel an 2023 à ses compatriotes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 1er janvier. Dans son intervention, le président d’ADP-Maliba a évoqué une année 2022 éprouvante pour toute l’humanité et particulièrement pour les pays du Sahel déjà en proie à une crise multidimensionnelle depuis plus d’une décennie. Pour le Mali, il a déploré les pertes en vies humaines civiles et militaires, l’augmentation du nombre de déplacés et de réfugiés, ainsi que la dégradation des conditions de vie des veuves et des orphelins.

Les politiques grandement responsables de la crise malienne

Aliou Diallo a prié pour le repos des âmes des victimes du terrorisme au Mali. Et pour les maliens, il a souhaité « que 2023 voit se concrétiser les aspirations de chaque malienne et de chaque malien à vivre dans la paix et la prospérité, dans la sécurité et la confiance ». L’homme d’affaires a également invité les politiques à faire preuve de plus d’honnêteté. Il les accuse d’être en grande partie à l’origine de la déliquescence du Mali à cause de la fraude électorale. Cette pratique empêche le peuple d’élire de manière incontestable ses représentants légitimes.

Aliou Diallo veut confier la destinée du Mali à ses fils et filles. Pour cela, il appelle ses compatriotes à signer un Pacte de stabilité sur le modèle du pacte de jumelage et de solidarité ethnique entre toutes les ethnies conclu à Kayes – Médine en mars 2022, à l’initiative de la Fondation Maliba. Ce contrat social prendra en compte toutes les composantes de la société malienne. Notamment les légitimités traditionnelles, les leaders religieux, les manuels et les intellectuels, les diplômés et les analphabètes, les anciens et les jeunes, les femmes et les hommes, la diaspora, etc.

Un pacte pour des élections transparentes

Le Pacte de stabilité devrait permettre au Mali de retrouver la paix et la stabilité indispensables au pays pour qu’il connaisse l’essor économique qu’il mérite. Il doit aider à mettre en valeur les précieuses richesses et les énormes potentialités dont regorgent toutes les régions au profit de tous les Maliens et toutes les Maliennes. A long terme, grâce à cet engagement, le Mali retrouvera sa place dans le concert des nations. Et à court terme, le Pacte de stabilité doit permettre d’organiser des élections générales transparentes en février 2024. Aliou Diallo est donné comme le favori de la présidentielle d’après un sondage datant de 2020.

Dans son allocution du 1er janvier 2023, le PDG d’Hydroma a en outre appelé les autorités nationales à signer un partenariat stratégique militaire avec les pays voisins pour combattre le terrorisme et le crime organisé. Ce partenariat sera axé sur la formation, l’encadrement et l’équipement de l’armée malienne. Par ailleurs, le milliardaire souhaite la création d’une Force Spéciale avec les autres Etats de la CEDEAO et les Nations Unies, cette fois-ci avec un mandat plus robuste et un financement mutualisé. Enfin, Aliou Diallo a assuré que sa Fondation Maliba continuera, avec acharnement, à travaillera à l’amélioration des conditions de vie des Maliens et Maliennes.

