CADHP invite Alger à annuler la dissolution du RAJ

Le gouvernement algérien à travers une décision, jeudi 23 février 2023, a procédé à la dissolution de l’association Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ). Aussitôt informée, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a invité Alger, samedi 25 février, à abroger cette décision qui viole le principe de la liberté d’association.

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) en désaccord avec les autorités algériennes avec la dissolution du Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), créée depuis 1992.

Par un communiqué en date du samedi 25 février, elle invite Alger à annuler la décision prise le 23 février dernier. Cette décision selon la Commission, demeure contradictoire avec les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, notamment celles relatives à la liberté d’association et de réunion, ainsi que d’ autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme auxquels l’Algérie est partie.

La CADHP s’est par ailleurs dite très préoccupée par la situation des défenseurs des droits de l’Homme en Afrique du Nord, et en Algérie particulièrement.

F. A. A.

25 février 2023 par ,