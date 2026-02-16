Alexis Félix Oniyogou prend les rênes de Sakété

La commune de Sakété a officiellement un nouveau maire. À l’issue de la cérémonie d’installation du Conseil communal, tenue ce lundi 16 février 2026, Alexis Félix Oniyogou a été porté à la tête de l’exécutif communal.

Changement à la tête de la mairie de Sakété. Nestor Idohou laisse place à Alexis Félix Oniyogou pour piloter les actions au sein de la commune. Le nouveau maire va poursuivre les efforts de développement local.

Devant les conseillers communaux et les autorités locales , il a exprimé sa détermination à œuvrer pour une gestion inclusive et efficace de la commune.

Germain Labokoundé a été désigné premier adjoint et Raoufou Koutché occupe désormais le poste de deuxième adjoint.

16 février 2026 par ,