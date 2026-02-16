lundi, 16 février 2026 -

Communales 2026

Alexis Félix Oniyogou prend les rênes de Sakété




La commune de Sakété a officiellement un nouveau maire. À l’issue de la cérémonie d’installation du Conseil communal, tenue ce lundi 16 février 2026, Alexis Félix Oniyogou a été porté à la tête de l’exécutif communal.

Changement à la tête de la mairie de Sakété. Nestor Idohou laisse place à Alexis Félix Oniyogou pour piloter les actions au sein de la commune. Le nouveau maire va poursuivre les efforts de développement local.

Devant les conseillers communaux et les autorités locales , il a exprimé sa détermination à œuvrer pour une gestion inclusive et efficace de la commune.

Germain Labokoundé a été désigné premier adjoint et Raoufou Koutché occupe désormais le poste de deuxième adjoint.

16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Zul-kifly Zakarie, le plus jeune maire du Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Parakou a un nouveau visage à sa tête. Zul-kifly Zakarie, (…)
Lire la suite

Amoussou Laurent Kolawolé à la tête d’Adja-Ouèrè


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil communal Amoussou Laurent Kolawolé a été officiellement (…)
Lire la suite

Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National (…)
Lire la suite

Hyacinthe Jesugnon Agon, nouveau maire de Dangbo


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Dangbo dispose d’un nouvel exécutif communal depuis (…)
Lire la suite

Ludovic Nambi prend la tête de la mairie de Boukoumbé


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Boukoumbé, ce dimanche 15 février 2026, le maire et ses adjoints ont (…)
Lire la suite

Rafiou Owotche installé maire de Tchaourou


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Tchaourou a installé, dimanche 15 février 2026, son (…)
Lire la suite

Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce (…)
Lire la suite

Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de (…)
Lire la suite

Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été (…)
Lire la suite

Daouda Méré Sara élu maire de N’Dali


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseillers communaux de N’Dali issus des élections communales du (…)
Lire la suite

Patricia Ponna Saï installée maire de Toucountouna


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un nouvel exécutif communal est en place à Toucountouna. Le conseil a (…)
Lire la suite

John Hounza, nouveau maire de Lokossa


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Lokossa, dans le département du Mono a un nouveau maire. (…)
Lire la suite

Kènam MENSAH réelu maire de Kpomassè


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le conseil communal de Kpomassè, issu des élections du 11 janvier (…)
Lire la suite

33 maires installés ce samedi


14 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur les 77 maires élus au terme des élections communales 2026, 33 ont (…)
Lire la suite

Damase Akpoyètè élu maire de Zagnanado


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Zagnanado est désormais dirigée par Damase Akpoyètè. Il (…)
Lire la suite

SABI DAN Bienvenu désigné maire de la commune de Kouandé


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Conformément aux dispositions du Code de l’Administration territoriale (…)
Lire la suite

Romain AYEDOUN, nouveau maire de Ouèssè


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Ouèssè, dans le département des Collines, a un nouveau (…)
Lire la suite

Kassim Labo élu maire de Malanville


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Malanville a un nouveau maire. Kassim Labo a été élu ce (…)
Lire la suite


