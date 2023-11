Alerte sur les frais fantaisistes de dossiers au CEP

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a rappelé à l’ordre les Directeurs/Directrices d’écoles primaires, tant du public que du privé qui rançonnent les parents d’élèves en fixant de façon fantaisiste les frais de constitution des dossiers de candidature au Certificat d’Etudes Primaires (CEP).

Les frais de constitution de dossiers de candidature au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) s’élèvent à 1500 FCFA soit deux-cent francs pour le Relevé de notes, cinq-cents francs pour l’inscription et huit-cent francs pour l’établissement de la carte scolaire. Mais certains Directeurs/Directrices d’écoles primaires, tant du public que du privé fixent de façon fantaisiste les frais, allant de (3000f) Jusqu’à concurrence de (10.000f). C’est pour cela que le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a rappelé à l’ordre.

« Tout contrevenant à ce qui précède sera tenu seul, responsable des conséquences qui en découleraient », a averti le ministre dans un communiqué en date du 17 novembre et signé par le Secrétaire Général du ministère Alain Dossou Hounlèy.

« Je demande instamment aux DDEMP, aux CRP conjointement avec les CP et à toutes autres personnes jugées compétentes de suivre le processus de constitution des dossiers dans les écoles, afin de mettre fin à toutes velléités contraires aux textes en vigueur », a martelé le ministre.

