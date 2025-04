Alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin

Un enfant de 8 ans est décédé des suites de la maladie de rage, à Djidja, dans l’arrondissement de Oungbega en mois d’avril 2025. Face à la recrudescence des cas de rage canine, les autorités sanitaires invitent la population à faire preuve de prudence et à adopter des mesures appropriées.

« Au cours du premier trimestre 2025, les services vétérinaires ont constaté une recrudescence des cas de rage canine dans plusieurs communes de notre pays », alerte un communiqué conjoint du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et du Ministre de la Santé. Cette situation a engendré au cours de ce mois d’avril, le décès d’un enfant de 8 ans à Djidja.

La rage peut être transmise à l’homme à la suite d’une morsure, griffure ou léchage par les chiens, chats et singes infectés. Les personnes mordues, léchées ou griffées par un animal infecté peuvent survivre sans faire la maladie, si elles sont prises en charge précocement dans un centre de santé.

Selon les autorités béninoises, cette maladie mortelle est évitable par la vaccination des animaux de compagnie. Depuis 2021, le gouvernement béninois a entrepris des campagnes de vaccination des chiens, chats et singes à coût réduit et des sensibilisations des propriétaires d’animaux de compagnie pour leur prise de responsabilité. « L’accès aux soins vétérinaires de proximité a été renforcé permettant aux propriétaires de faire vacciner leurs animaux. Les centres de santé et les hôpitaux sur toute l’étendue du territoire national sont aussi dotés de capacités pour une prise en charge efficace », souligne les autorités sanitaires.

Des mesures à adopter

La persistance de cette maladie est entretenue par les animaux de compagnie non vaccinés et surtout les chiens errants. Les services compétents sont donc chargés d’abattre systématiquement tout animal de compagnie qui serait laissé en divagation par son propriétaire. La population est invitée à faire preuve de prudence et à éviter tout contact avec les animaux errants ou ayant un comportement inhabituel (agressivité, salivation excessive, paralysie) ; signaler immédiatement aux autorités locales ou aux services vétérinaires le plus proche tout animal suspect ; faire vacciner régulièrement vos animaux domestiques (chiens, chats et singes). Elle doit également consulter immédiatement un centre de santé en cas de morsure ou de griffure par un animal, même si la plaie semble mineure.

