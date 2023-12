Alerte sur de faux recrutements à la SGDS

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA), a alerté sur des annonces frauduleuses de recrutement associant les nom et image de la société. Les populations sont appelées à plus de vigilance et à signaler ces fausses alertes aux services compétents.

COMMUNIQUÉ DE LA SGDS

Des informations portant sur des avis de recrutement lancés par la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA), circulent depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux.

À travers ce communiqué, la SGDS SA dénonce formellement ces annonces frauduleuses et précise que tous les avis de recrutement sont disponibles sur le site web www.sgds.bj et publiés sur les comptes de réseaux sociaux officiels @sgdsbenin ainsi que dans les principaux journaux du pays.

Elle invite les populations à plus de vigilance et à signaler ces fausses alertes aux services compétents.

Pour toute préoccupation, veuillez contacter le numéro 99 99 70 09 en appel direct ou par WhatsApp

Fait le 22 décembre 2023

La Direction Générale

