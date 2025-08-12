Alerte à la vigilance à Malanville et Karimama

Les communes de Malanville et Karimama sont sous alerte jaune depuis mercredi 7 août 2025. C’est en raison d’une montée progressive du fleuve Niger.

Une alerte jaune est déclenchée pour les communes de Malanville et Karimama. Selon les bulletins hydrologiques de Météo-Bénin, le niveau de l’eau est de 773 cm à Malanville. Si ce seuil ne constitue pas encore un danger immédiat, il impose la plus grande prudence. Les autorités invitent ainsi les populations riveraines à limiter les activités à risque, notamment la pêche, la navigation artisanale ou les travaux agricoles à proximité des berges.

Dans le sud, la situation reste globalement stable. Les localités de Zagnanado, Bonou, Adjohoun et celles du bassin du Mono à Athiémé ne présentent aucun signe de crue inquiétante. À Athiémé, le niveau de l’eau a baissé, maintenant l’alerte verte.

Météo-Bénin appelle à une vigilance générale sur tout le territoire, soulignant que les conditions hydrologiques peuvent évoluer rapidement dans les prochains jours.

12 août 2025 par ,