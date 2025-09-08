Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"

Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend annoncer le lancement officiel des comptes du mouvement "RoW 2026". Le visuel, accompagné de liens vers plusieurs plateformes numériques, est signalé comme une fake news.

Codes visuels institutionnels, photo du candidat associé à des mentions officielles... Des comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok et même sur la plateforme Fryim sont listés, mais leur véracité n’a pas été confirmée.

La page n’est officiellement pas rattachée au candidat, selon des sources proches du Ministre d’Etat Romuald Wadagni désigné candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026.

Les représentants du mouvement "RoW 2026" n’ont pas encore réagi publiquement à cette diffusion frauduleuse.

L’incident rappelle l’importance de la vigilance face à la multiplication des faux comptes et messages en période préélectorale.

