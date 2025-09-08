lundi, 8 septembre 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Communication digitale au Bénin

Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"




Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend annoncer le lancement officiel des comptes du mouvement "RoW 2026". Le visuel, accompagné de liens vers plusieurs plateformes numériques, est signalé comme une fake news.

Codes visuels institutionnels, photo du candidat associé à des mentions officielles... Des comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok et même sur la plateforme Fryim sont listés, mais leur véracité n’a pas été confirmée.

La page n’est officiellement pas rattachée au candidat, selon des sources proches du Ministre d’Etat Romuald Wadagni désigné candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026.

Les représentants du mouvement "RoW 2026" n’ont pas encore réagi publiquement à cette diffusion frauduleuse.

L’incident rappelle l’importance de la vigilance face à la multiplication des faux comptes et messages en période préélectorale.

8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Attention à ce faux tableau d’investissements !


28 juillet 2025 par Marc Mensah
Un document prétendument émis par le ministère de l’Economie et des (…)
Lire la suite

Le Bénin s’active dans la lutte contre la désinformation


24 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
À moins d’un an des élections présidentielles 2026, le Bénin poursuit (…)
Lire la suite

Démenti de la SOBEBRA relatif à une publication frauduleuse de gains ou (…)


28 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
ALERTE FRAUDE 🚨 Une fausse annonce circule actuellement au nom de la (…)
Lire la suite

Attention ! Cet article date de 2012


29 octobre 2024 par La Rédaction
Il circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, une capture (…)
Lire la suite

La cabale contre le Consul du Bénin à Malabo mise à nu


7 septembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
Après le démenti officiel du Consul honoraire du Bénin à Malabo, suite (…)
Lire la suite

Intox : Aucune révolte des Béninois à Malabo contre le consul


28 août 2024 par Marc Mensah
Les Béninois n’ont organisé aucune manifestation en Guinée-équatoriale (…)
Lire la suite

Le général Fructueux Gbaguidi n’est pas en résidence surveillée


16 février 2024 par Akpédjé Ayosso
Le général de brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général de (…)
Lire la suite

La BCEAO dément la supposée modification des textes communautaires


8 février 2024 par Akpédjé Ayosso
A travers un communiqué en date du 8 février 2024, la Banque Centrale (…)
Lire la suite

Attention ! L’eau des climatiseurs ne guérit pas l’asthme, elle est (…)


6 février 2024 par La Rédaction
De bouches à oreilles, par les réseaux sociaux, il est distillé dans (…)
Lire la suite

Victorine Agbemahoue installée Conseillère et non Maire


27 octobre 2023 par Marc Mensah
Mahouna Victorine Agbemahoue, la suppléante de feu Bruno Fangnigbé, a (…)
Lire la suite

« Aucune base militaire française n’est en construction dans notre pays »


27 septembre 2023 par Akpédjé Ayosso
À travers une publication sur sa page Facebook, le porte parole du (…)
Lire la suite

Infox : Aucun appel à démission des béninois contre Patrice Talon


22 septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
Sur les réseaux sociaux, plusieurs publications affirment que le peuple (…)
Lire la suite

Intox : La Cédéao dément avoir proposé une transition aux putschistes (…)


1er septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a (…)
Lire la suite

Des faux comptes d’aides financières au nom du maire de Cotonou


19 août 2023 par Marc Mensah
Alerte sur de faux comptes d’aides financières ouverts sur le réseau (…)
Lire la suite

La CEDEAO déconstruit les mobiles des putschistes du Niger


18 août 2023 par Marc Mensah
Situation d’insécurité dont le terrorisme, impérialisme français, (…)
Lire la suite

Faux ! Cette vidéo ne présente pas les 5 premiers au BAC 2023


13 juillet 2023 par Marc Mensah
Quelques heures après la première délibération à l’examen du (…)
Lire la suite

Intox : Mme T. Tounkara la DG sortante SBIN en fin de mission et non (…)


24 juin 2023 par Judicaël ZOHOUN
Ingénieure des télécommunications et haut cadre dirigeant, Thérèse (…)
Lire la suite

Voici 4 indices pour savoir que cette photo d’hélicoptères ne vient (…)


22 septembre 2022 par La Rédaction
Publiée le 12 septembre sur une page Facebook intitulée Doura Men (…)
Lire la suite




