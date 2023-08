Le Bénin a célébré ce mardi 1er août 2023, son 63e anniversaire d’accession à la souveraineté nationale et internationale. Le président de la République, Patrice Talon et son invité d’honneur, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu ont assisté au défilé militaire et paramilitaire. Cette séance a été marquée par la parade des hélicoptères, nouvellement acquis par le gouvernement au profit des Forces Armées Béninoises.

2 août 2023 par