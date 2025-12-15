Albertine Assikidana pour pérpétuer l’oeuvre de Sefou Fagbohoun

Il est des trajectoires qui donnent l’impression de suivre une ligne naturelle, presque écrite d’avance, tant elles s’accordent harmonieusement avec l’histoire d’un territoire et les attentes silencieuses de ceux qui l’habitent. La candidature de Madame Albertine ASSIKIDANA, épouse SEFOU FAGBOHOUN, aux prochaines législatives, appartient à cette catégorie rare : celle qui semble surgir à la fois du bon sens, de la mémoire collective et d’une forme d’évidence tranquille.

Dans le département du Plateau, chacun sait que l’action publique possède ses repères, ses empreintes, ses grandes figures. Et parmi elles, le nom de SEFOU FAGBOHOUN s’impose comme un chapitre entier. L’homme a marqué les esprits, non par la seule force de son engagement politique, mais par son sens constant du service, par les gestes concrets qu’il a multipliés à l’égard des populations, et par cette manière simple d’être présent, utile, disponible. Mais comme le veut la sagesse populaire et il faut dire qu’ici, nul ne la conteste « derrière chaque grand homme se cache une femme ». Et quelle femme !

Car Albertine ASSIKIDANA n’est pas seulement l’épouse d’un homme respecté : elle est une personnalité à part entière, une force calme, un esprit vif, une présence qui conjugue douceur, autorité, empathie et vision.

On dit souvent, en plaisantant, que l’homme fort peut finir par passer le flambeau à celle qui, depuis longtemps déjà, l’allume, l’entretient et le protège. Et si l’image prête à sourire, elle ne manque pas de vérité : en posant sa candidature, Madame ASSIKIDANA apparaît comme la continuité logique d’un héritage, mais aussi le renouveau dont le Plateau a tant besoin.

Jeune, enthousiaste, profondément humaine, elle représente une génération qui connaît les défis actuels et qui sait y répondre avec pragmatisme. Sa proximité avec les femmes, les jeunes, les communautés, son sens de l’écoute, sa capacité à dialoguer avec respect et simplicité, font d’elle une figure moderne et rassurante.

Son engagement social n’est pas un slogan, mais une habitude. Ceux qui l’ont vue à l’œuvre savent son attention sincère aux difficultés des familles, son implication pour l’éducation, la santé, l’autonomisation économique, et son énergie infatigable lorsqu’il s’agit d’aider, de soutenir, d’apaiser. Elle possède cette qualité rare : la chaleur humaine qui inspire confiance et la fermeté morale qui inspire respect.

L’élection de Madame Albertine ASSIKIDANA serait, à bien des égards, un juste retour des choses : le retour d’une tradition d’action responsable, le retour d’un attachement profond aux populations du Plateau, le retour d’une promesse de continuité, mais enrichie d’un souffle nouveau.

Elle incarne à la fois l’héritage et la transition, la mémoire et l’avenir, la fidélité et le renouveau. Et il est difficile d’imaginer une synthèse plus harmonieuse pour représenter dignement un département qui mérite le meilleur.

En vérité, soutenir sa candidature n’est pas un choix partisan : c’est reconnaître une évidence. C’est accorder à une femme compétente, généreuse et visionnaire la chance de servir un territoire qu’elle porte dans le cœur depuis toujours.

Et si le Plateau devait écrire une nouvelle page de son histoire, nul doute que la plume entre les mains de Madame Albertine ASSIKIDANA saurait tracer des lignes lumineuses.

Jérôme Bibilary

