Alassane Tigri interpellé dans le dossier Coup d’Etat déjoué

Le vice-président du parti Les Démocrates (LD), Alassane Tigri, frère aîné de Pascal Tigri, auteur de la mutinerie déjouée du 7 décembre 2025, a été interpellé dans son domicile à Cotonou, mercredi 28 janvier 2026.

Alassane Tigri, dans les mailles de la Police judiciaire. L’ex ministre et frère aîné de Pascal Tigri, selon des sources concordantes, a été interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités béninoises dans l’affaire du coup d’Etat déjoué du 7 décembre 2025.

Le vice-président du parti d’opposition LD était hors du territoire national dès que le dossier coup d’Etat déjoué est survenu. De retour à Cotonou, le présumé complice selon des sources proches du dossier, n’a pas cru devoir répondre à la convocation qui lui est adressée. Fait qui renforce des doutes et conduit à son interpellation ce mercredi 28 janvier à son domicile.

Désormais à la disposition de la Police judiciaire, il pourra s’expliquer des faits qui lui sont reprochés.

F. A. A.

29 janvier 2026 par