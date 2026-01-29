Alassane Tigri déposé en prison après son audition devant la CRIET

Le dossier du coup d’État manqué du 7 décembre 2025 connaît un nouveau tournant judiciaire. Ce jeudi 29 janvier 2026, l’ex-ministre des Sports Alassane Tigri, figure du parti d’opposition Les Démocrates, a été présenté devant le juge d’instruction ainsi que le juge des libertés et de la détention de la CRIET, après son interpellation la veille.

Cette présentation intervient au lendemain de son interpellation dans la soirée du mercredi 28 janvier 2026, consécutive à l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction de la CRIET. La mesure judiciaire fait suite à plusieurs convocations restées sans suite, adressées à Alassane Tigri dans le cadre du dossier du putsch manqué mené par son frère, le Lieutenant-colonel Pascal Tigri.

C’est autour de 17 h 30 qu’un journaliste de Libre Express a aperçu ce jeudi 29 janvier 2026 l’ex-ministre Alassane Tigri à son arrivée à la CRIET. Cette figure du parti d’opposition Les Démocrates était escortée par deux policiers en civil. Vêtu simplement de pantalon, polo et baskets, Alassane Tigri affichait un visage soucieux, les yeux rouges. Introduit dans la salle d’audience pour être entendu par la juge des libertés et de la détention. L’audience de son audition a démarré un peu après 19 heures 30. L’homme politique est assisté de son avocat.

Alassane Tigri interrogé sur un appel reçu de son frère Pascal Tigri la veille du putsch manqué

Selon les informations de Libre Express, l’ex-ministre Alassane Tigri aurait déclaré devant le juge des libertés et de la détention de la CRIET que son frère le Lieutenant-colonel Pascal Tigri lui a téléphoné la veille (samedi 6 décembre 2025, Ndlr) de la tentative présumée coup d’État pour demander où il était. Alassane Tigri aurait affirmé avoir répondu à son frère Pascal qu’il était à Tanguiéta, leur ville natale située au Nord-ouest du Bénin. Après sa réponse, Alassane Tigri confie que Pascal Tigri a immédiatement raccroché l’appel.

L’ex-ministre affirme devant le juge des libertés et de la détention de la CRIET qu’il n’a pas cherché à savoir pourquoi son frère Pascal Tigri demandait sa position. Alassane Tigri affirme que c’est à la surprise générale qu’il va voir à la télévision et sur les réseaux sociaux que son frère a mené une tentative de coup d’État le lendemain, dimanche 7 décembre 2025. Après ces événements, l’ex-ministre a fui pour protéger sa vie.

Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis son placement en détention préventive dans le cadre du dossier. Dans sa décision, le juge des libertés et de la détention a décerné un mandat de dépôt contre Alassani Tigri. Il sera conduit en prison mais en attendant son dossier est renvoyé devant la Commission d’instruction de la CRIET.

Cliquez ici pour lire la suite

29 janvier 2026 par