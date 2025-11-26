mercredi, 26 novembre 2025 -

540 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Accès à l’eau potable à Tchaourou

Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable




Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) d’Alafiarou, dans la commune de Tchaourou, a été provisoirement réceptionné les 13 et 14 novembre. L’opération est menée par l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) dans le cadre du projet PASAEP-24.

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) d’Alafiarou, comprend deux châteaux d’eau de 100 m³ élevés à 15 mètres, construits en béton armé pour garantir une pression stable. Quatre stations de pompage ont été installées, chacune équipée d’un forage de 30 m³/h, d’un magasin de stockage, d’une salle de chloration, d’un local technique, d’une alimentation électrique permanente et d’un groupe électrogène de secours.

Le réseau de distribution s’étend sur 68 km de canalisations en PVC. Il compte 67 bornes fontaines déjà opérationnelles dans les villages concernés. L’ensemble a été réalisé selon les normes du PASAEP-24.

L’ouvrage, dernier du lot 3 du programme, vise à améliorer durablement l’accès à l’eau potable dans quatre localités : Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko.

La mise en eau a suscité une forte émotion. Les habitants se sont rassemblés autour des bornes pour voir jaillir une eau claire et abondante. « C’est un tournant majeur pour nos populations », a déclaré le deuxième adjoint au maire, saluant « un investissement structurant qui change réellement la vie des citoyens ».

Très ému, le chef du village d’Agbassa a rappelé les difficultés passées : « Nous avons longtemps souffert pour aller chercher de l’eau loin de chez nous. Aujourd’hui, c’est un soulagement immense. Nous prenons l’engagement de prendre soin des ouvrages ».

La réception intervient après plusieurs mois de travaux, de réparations liées à des casses sur le réseau et de contrôles techniques approfondis. Le système est désormais prêt pour l’exploitation.

Plus de 20.000 habitants bénéficieront d’une eau potable disponible et plus sûre. Une femme d’Alafiarou résume le changement : « C’est la première fois que nous voyons de l’eau sortir avec autant de force. Nos enfants n’auront plus à parcourir des kilomètres ».
M. M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les entreprises risquent 200.000 F par salarié non affilié à (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Lire la suite

Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
Lire la suite

43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite

L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
Lire la suite

8, 9 et 10 janvier pour célébrer culture et spiritualité Vodun


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ouidah accueille du 8 au 10 janvier, l’édition 2026 des Vodun Days. (…)
Lire la suite

Décès du chantre Félix Didolanvi


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chantre Félix Didolanvi alias “Pêcheur”, est décédé mardi 25 (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite

Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme de délivrance spéciale de passeports aux pèlerins


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération spéciale de délivrance de passeports ordinaires (…)
Lire la suite

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés (…)
Lire la suite

Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions (…)


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) (…)
Lire la suite

Une commandante à la tête du Lycée militaire des jeunes filles


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de (…)
Lire la suite

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No
Lire la suite

Fabroni Yɔclounon, le jeune Béninois déterminé à intégrer le fɔngbè (…)


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
Lire la suite

Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET


20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires