Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) d’Alafiarou, dans la commune de Tchaourou, a été provisoirement réceptionné les 13 et 14 novembre. L’opération est menée par l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) dans le cadre du projet PASAEP-24.

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) d’Alafiarou, comprend deux châteaux d’eau de 100 m³ élevés à 15 mètres, construits en béton armé pour garantir une pression stable. Quatre stations de pompage ont été installées, chacune équipée d’un forage de 30 m³/h, d’un magasin de stockage, d’une salle de chloration, d’un local technique, d’une alimentation électrique permanente et d’un groupe électrogène de secours.

Le réseau de distribution s’étend sur 68 km de canalisations en PVC. Il compte 67 bornes fontaines déjà opérationnelles dans les villages concernés. L’ensemble a été réalisé selon les normes du PASAEP-24.

L’ouvrage, dernier du lot 3 du programme, vise à améliorer durablement l’accès à l’eau potable dans quatre localités : Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko.

La mise en eau a suscité une forte émotion. Les habitants se sont rassemblés autour des bornes pour voir jaillir une eau claire et abondante. « C’est un tournant majeur pour nos populations », a déclaré le deuxième adjoint au maire, saluant « un investissement structurant qui change réellement la vie des citoyens ».

Très ému, le chef du village d’Agbassa a rappelé les difficultés passées : « Nous avons longtemps souffert pour aller chercher de l’eau loin de chez nous. Aujourd’hui, c’est un soulagement immense. Nous prenons l’engagement de prendre soin des ouvrages ».

La réception intervient après plusieurs mois de travaux, de réparations liées à des casses sur le réseau et de contrôles techniques approfondis. Le système est désormais prêt pour l’exploitation.

Plus de 20.000 habitants bénéficieront d’une eau potable disponible et plus sûre. Une femme d’Alafiarou résume le changement : « C’est la première fois que nous voyons de l’eau sortir avec autant de force. Nos enfants n’auront plus à parcourir des kilomètres ».

M. M.

26 novembre 2025 par ,