Akpro-Missérété, Sinendé, Klouèkanmè installent leur maire

Les conseils communaux d’Akpro-Missérété, de Sinendé et Klouèkanmè issus des élections du 11 janvier dernier ont été officiellement installés dimanche 15 février 2026, consacrant l’entrée en fonction des nouveaux exécutifs.

À Akpro-Missérété, Joseph Hounkanrin a été désigné maire lors de la séance d’installation du conseil communal. Casimir Koudjo occupe le poste de premier adjoint au maire, et Barthélémy Adigbonon celui de deuxième adjoint. Le nouvel exécutif a été installé, dimanche 15 février 2026.

Dans la commune de Sinendé, les conseillers ont porté leur choix sur Issifou Yacoubou comme maire. Machoudou Koto devient premier adjoint au maire et Adam Fousseni Zakari deuxième adjoint.

À Klouèkanmè, Lonlonto Gilchriste Dayalor a été installé au poste de maire. Il sera épaulé par Honfin Gabriel Togbevi, premier adjoint, et Dieudonné Gbedjekan, deuxième adjoint au maire.

M. M.

15 février 2026 par ,