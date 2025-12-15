lundi, 15 décembre 2025 -

Compagnie Africaine Morrison (CAM-Bénin)

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto

Une 1ère édition réussie pour la CAM-Bénin




La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère de fête populaire, dimanche 14 décembre 2025, au Centre Sowéto à Cotonou. C’est avec la prestation des artistes "D Blue" et "Vano Baby".

Après un mois de matchs intenses, Akpakpa FootGoal Club a remporté la finale de la première édition de la CAM Bénin face à Kandi FootGoal Club (1-0). Le but a été inscrit dès la deuxième minute de jeu.

Mais bien après le coup de sifflet final, c’est la musique qui a pris le relais sur l’esplanade du Centre Séwoto à Cotonou ce dimanche 14 décembre 2025. Peu après 23h, Vano Baby, guest spécial et Brand Ambassador de la CAM, fait son entrée sous les acclamations. « Azéto Gbèdè » commence avec son titre "Nou towé lè", repris en chœur par les mélomanes.

Puis, silence radio !

« Vous êtes trop éloignés de moi ! », lance Vano Baby au public en langue fon. En quelques secondes, la foule se rapproche du podium, brouillant la frontière entre l’artiste et ses fans.

Le show reprend !

Les titres s’enchaînent dans une ambiance électrique. Madame, Côté, Weekend Mood, Do bandit min, Bô Ébi ou encore Fitè sont repris en chœur par un public compact, téléphones levés, lumières allumées. La communion est totale lorsque Vano Baby relance la foule sur C’est toi. L’artiste termine sa prestation, peu après minuit, avec Adigoué Gboum-Gboum et un autre titre en hommage à la femme.

Un peu plus tôt dans la soirée, l’artiste béninois de la musique urbaine "D Blue" avait déjà donné le ton, juste après la finale et la remise des récompenses.

La soirée avait démarré à 17 heures avec des animations folkloriques, avant le match de classement lancé à 17h45.

À 18h58, le public a assisté à une succession de tableaux culturels mêlant danse Têkê, Zinli et Guèlèdè, exécutés par le groupe Berceau Culture.

Un danseur Guèlèdè, portant trois pots de feu sur la tête, a suscité de longues salves d’applaudissements.

Prenant la parole avant la finale, la présidente du comité d’organisation, Ariane Eteka, a souligné la portée symbolique de l’événement. « Aujourd’hui, c’est la grande fête. C’est la fête des Béninois. C’est aussi la fête des Ivoiriens », a-t-elle déclaré, rappelant l’origine de la compétition.

Des figures du monde artistique dont le zookeur béninois Richard Flash et l’influenceur ivoirien Général Makosso, ont également marqué leur présence.

Akpakpa FootGoal Club, vainqueur de la CAM Bénin est reparti avec une enveloppe de 3 millions de FCFA, tandis que Kandi FootGoal Club, finaliste malheureux, a reçu 1 million de FCFA.

Lokossa FootGoal Club, gagnant du match de classement (3-2) face à Vêdoko FootGoal Club, a décroché la troisième place et 500 000 FCFA.

Des distinctions individuelles ont également été attribuées, avec 250 000 FCFA chacun pour le meilleur buteur et le meilleur joueur du tournoi.

Le vainqueur du jeu de pronostics en ligne a, lui, remporté un ordinateur de la marque béninoise Assuka Spirit.

Compagnie Africaine Morrison (CAM), est une compétition panafricaine qui a révolutionné le Football Petits Poteaux rebaptisé « FootGoal ». Héritée des éditions ivoiriennes, la formule associe sport, culture et communauté dans un format court. Avec huit clubs engagés, la CAM Bénin a mis en valeur les talents issus des quartiers et des villes. Cette première édition au Bénin s’est déroulée avec l’appui de plusieurs partenaires dont l’Agence de Développement de la Culturel (ADAC).
M. M.

15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




