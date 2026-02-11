Aké Natondé et Assan Séïbou président les groupes UP-R et BR

Deux groupes parlementaires ont été constitués ce mercredi 11 février 2026, lors de la session extraordinaire consacrée à la mise en place des organes de l’Assemblée nationale, 10e législature.

Conformément aux dispositions de l’article 24.2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, deux groupes parlementaires ont été constitués ce mercredi 11 février 2026, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il s’agit des groupes parlementaires Union progressiste le renouveau (UP-R) et Bloc républicain (BR). Les déclarations de constitution de ces groupes parlementaires ont été lues par les députés Aké Natondé pour le compte de l’UP-R, et Assan Séïbou pour BR.

Les travaux se poursuivent pour l’élection des membres du bureau des différentes commissions permanentes.

F. A. A.

11 février 2026 par , ,