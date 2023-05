Ajay Banga élu 14e président de la Banque mondiale

Les administrateurs de la Banque mondiale ont nommé, ce mercredi 3 mai 2023, Ajay Banga au poste de président de la Banque mondiale pour un mandat de cinq ans prenant effet le 2 juin 2023.

Ajay Banga a récemment occupé le poste de vice-président de General Atlantic. Auparavant, il était président et chef de la direction de Mastercard, une organisation mondiale comptant près de 24 000 employés. Sous sa direction, MasterCard a lancé le Center for Inclusive Growth, qui fait progresser la croissance économique équitable et durable et l’inclusion financière dans le monde entier. Il a été président honoraire de la Chambre de commerce internationale, en tant que président de 2020 à 2022. Il est devenu conseiller du fonds de General Atlantic axé sur le climat, BeyondNetZero, lors de sa création en 2021. Banga a été coprésident du Partenariat pour l’Amérique centrale, une coalition d’organisations privées qui œuvre pour faire progresser les opportunités économiques parmi les populations mal desservies au Salvador. , le Guatemala et le Honduras. Il était auparavant membre des conseils d’administration de la Croix-Rouge américaine, de Kraft Foods et de Dow Inc.

Ajay Banga est co-fondateur du Cyber Readiness Institute et a été vice-président de l’Economic Club of New York. Il a reçu la médaille de la Foreign Policy Association en 2012, le prix Padma Shri du président de l’Inde en 2016, la médaille d’honneur d’Ellis Island et le prix du leadership mondial du Business Council for International Understanding en 2019, et le Distinguished Friends of Singapore Public Service. Étoile en 2021.

Les Administrateurs ont suivi le processus de sélection convenu par les actionnaires en 2011. Le processus comprenait une nomination ouverte, fondée sur le mérite et transparente dans le cadre de laquelle tout ressortissant membre de la Banque pouvait être proposé par tout Administrateur ou Gouverneur par l’intermédiaire d’un Administrateur. Cela a ensuite été suivi d’une diligence raisonnable approfondie et d’un entretien approfondi de M. Banga par les directeurs exécutifs.

Le Conseil d’administration se réjouit de travailler avec M. Banga sur le processus d’évolution du Groupe de la Banque mondiale, tel que discuté lors des réunions de printemps d’avril 2023, et sur toutes les ambitions et les efforts du Groupe de la Banque mondiale visant à relever les défis de développement les plus difficiles auxquels sont confrontés les pays en développement.

Le président du Groupe de la Banque mondiale est également président du conseil d’administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le président est également président de droit du conseil d’administration de l’Association internationale de développement (IDA), de la Société financière internationale (IFC), de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et du conseil d’administration du Centre international pour le règlement des investissements. Différends (CIRDI).

