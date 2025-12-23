mardi, 23 décembre 2025 -

1043 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Annulation de vol à Cotonou

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois




Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air Sénégal SA à verser plus d’un million de francs CFA à un étudiant béninois, après l’annulation d’un vol à destination de Dakar intervenue à la veille du départ.

Un étudiant béninois a saisi la justice, le 17 juillet 2025, suite à l’annulation du vol HC342 Cotonou-Dakar. Il sollicite la condamnation de Air Sénégal SA au « paiement de la somme de sept cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante (777.450) francs CFA au titre du coût du billet d’avion majoré du service non assuré et de la réparation en cas d’annulation de vol ainsi qu’aux dommages-intérêts évalués à quatre millions (4.000.000) francs CFA ».

Selon les faits qui remontent à 2024, l’étudiant avait acheté un billet auprès d’Air Sénégal à 518.300 FCFA afin de se rendre au Sénégal pour poursuivre ses études universitaires. Il devait notamment participer à un test de sélection à l’Unité de formation et de recherche des sciences de la santé de Thiès, programmé pour le 30 septembre 2024.

Le 27 septembre, soit moins de vingt-quatre heures avant le départ, la compagnie l’informe par courrier électronique de l’annulation du vol. Dans son message, Air Sénégal indiquait simplement : « Nous vous reviendrons ultérieurement pour la reprogrammation ».

Face à l’urgence, l’étudiant sollicite aussitôt un réacheminement avant la date de son examen. Air Sénégal lui écrit alors : « Malheureusement, nous n’avons encore de date pour ce vol ». Celui-ci a achète dans la précipitation un billet auprès d’Air Côte d’Ivoire, pour un montant de 909.600 francs CFA, afin de rejoindre le Sénégal et de participer à la session réservée aux retardataires.

En défense, la compagnie aérienne AIR SENEGAL SA sollicite le rejet des demandes formulées par son client. Le vol a été « annulé dans le souci de préserver la sécurité des passagers et la bonne exécution des opérations aériennes », selon la compagnie. Elle ajoute que le client a « refusé la reprogrammation proposée, exigeant un vol avant le 30 septembre 2024, ce qui n’était pas réalisable pour des impératifs logistiques et de planification ». Pour AIR SENEGAL, le client « n’a plus donné suite » à l’offre de reprogrammation du vol « avant de l’assigner en remboursement du billet et en dommages-intérêts ».

Le tribunal a rejeté cette position, rappelant que le règlement de l’UEMOA impose, en cas d’annulation non justifiée par des circonstances exceptionnelles, le remboursement intégral du billet.

Le tribunal relève qu’aucune alternative n’a été offerte au passager, ni réacheminement sur un autre vol, ni placement auprès d’une autre compagnie, ni remboursement immédiat du billet.

Par ces motifs, le tribunal de commerce de Cotonou a condamné Air Sénégal SA à rembourser 518.300 francs CFA correspondant au prix du billet annulé, et à verser 500.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts, soit un total de 1.018.300 francs CFA.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite

PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de (…)
Lire la suite

Hans Consulting Group condamné à payer 1,78 million FCFA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
Lire la suite

45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative


20 décembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ (…)
Lire la suite

L’ANaTT modernise l’examen de Permis de conduire avec des véhicules neufs


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de (…)
Lire la suite

Machoud Mama innove avec des couveuses solaires


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la (…)
Lire la suite

KIM Sarl condamnée à 5,6 millions FCFA après une commande non livrée


16 décembre 2025 par Marc Mensah
La société KENEBA INTERNATIONAL MARKET (KIM) Sarl a été condamnée par (…)
Lire la suite

Objectif Construction condamnée à payer 5,5 millions F à son sous-traitant


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La société Objectif Construction Bénin (OCB) SA a été condamnée par le (…)
Lire la suite

Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
Lire la suite

Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre (…)
Lire la suite

102 millions d’euros pour stimuler la production de viande de volaille (…)


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de (…)
Lire la suite

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite

Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Lire la suite

Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
Lire la suite

De nouveaux chefs d’entreprise et salariés décrochent leurs diplômes à (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
Lire la suite

Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires