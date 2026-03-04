La compagnie aérienne, Air Congo lance ses vols sur Cotonou le 28 mars 2026.

La ligne Cotonou-Douala de la compagnie Air-Congo sera ouverte le 28 mars 2026. L’annonce a été faite par la compagnie à travers une publication sur le réseau social X. Des voyageurs à destination de Cotonou auront donc la possibilité de prendre ce vol qui dessert désormais la capitale économique du Bénin, et plusieurs autres villes africaines.

Les liaisons avec les nouvelles villes africaines seront opérées avec des avions Airbus dont un troisième appareil a été réceptionné le 1er février dernier, renforçant ainsi sa flotte et ses capacités opérationnelles pour répondre à la demande croissante dans la sous-région.

