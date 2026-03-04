1600 visites en ce moment
La compagnie aérienne, Air Congo lance ses vols sur Cotonou le 28 mars 2026.
La ligne Cotonou-Douala de la compagnie Air-Congo sera ouverte le 28 mars 2026. L’annonce a été faite par la compagnie à travers une publication sur le réseau social X. Des voyageurs à destination de Cotonou auront donc la possibilité de prendre ce vol qui dessert désormais la capitale économique du Bénin, et plusieurs autres villes africaines.
COTONOU
🌴 Destination Cotonou ! Premier vol le 28 mars 2026. Réservez maintenant et explorez le Bénin avec Air Congo. #AirCongo #Cotonou #Benin #NouvelleDestination #PremierVol #Voyage #AfriqueDeLOuest #FlyAirCongo pic.twitter.com/7WYOCJdjAf
— Air Congo (@Air_Congo_) February 25, 2026
Les liaisons avec les nouvelles villes africaines seront opérées avec des avions Airbus dont un troisième appareil a été réceptionné le 1er février dernier, renforçant ainsi sa flotte et ses capacités opérationnelles pour répondre à la demande croissante dans la sous-région.
