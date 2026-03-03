Air Congo lance ses vols sur Cotonou-Douala dès mars 2026

La compagnie aérienne, Air Congo lance ses vols sur Cotonou et plusieurs autres capitales africaines à partir du 22 mars 2026. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie officielle de lancement rehaussée par la présence du président Félix Antoine Tshisekedi, et du vice-premier ministre, ministre des transports, Jean-Pierre Bemba.

Air Congo marque une nouvelle étape de son expansion régionale. La compagnie aérienne ouvre ses lignes sur plusieurs capitales africaines dès le 22 mars 2026. Les premières dessertes débuteront vers Johannesburg et Entebbe, et seront suivies de l’ouverture des lignes Cotonou-Douala le 26 mars ; ainsi que les lignes Domestique, Isiro, Bunia, Gbadolite, Moanda, et Kalemie le 29 mars.

Les liaisons avec les nouvelles capitales africaines seront opérées avec des avions Airbus dont un troisième appareil a été réceptionné le 1er février dernier, renforçant ainsi sa flotte et ses capacités opérationnelles pour répondre à la demande croissante dans la sous-région.

« Air Congo va renforcer sa flotte avec quatre (4) autres Boeing 737-800 dans moins d’un an et de deux autres avions de cette envergure dans les deux prochaines années », a annoncé le vice-premier ministre, ministre des transports, Jean-Pierre Bemba.

La compagnie dispose au moment du lancement de ses nouvelles lignes, de trois aéronefs Boeing avec un chiffre d’affaires de près de 40 millions USD. Pour son expansion en Afrique, l’aéronef à acquérir va porter à 04, ses flottes pour desservir la RDC et les autres villes africaines.Il convient de préciser que à l’instar de ASKY, Ethiopian Airlines est le partenaire stratégique de Air Congo.

