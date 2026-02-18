Aimée Azon Aboudou, Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la République

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le gouvernement a procédé à une nomination à la Présidence de la République.

Nomination en Conseil des ministres ce mercredi. Aimée Justine Azon Aboudou est nommée Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la République. La cheffe de cabine a occupé des postes au ministère de la décentralisation et de la gouvernance Locale, plus précisément à la Direction Générale des Collectivités Locales et aussi au ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération en tant que directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances.

18 février 2026 par ,