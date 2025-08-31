Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎

‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde d’athlétisme, prévus du 13 au 21 septembre à Tokyo.

‎Qualifiée grâce à son titre de championne d’Afrique aux 20ᵉ championnats du monde d’athlétisme, prévus du 13 au 21 septembre au Japon, Odile Ahouanwanou ne participera pas à la compétition.

‎L’athlète a expliqué, vendredi 29 août, qu’elle n’était « pas prête physiquement » pour représenter le Bénin. « Je continue mes efforts », a-t-elle écrit sur Facebook, remerciant ses soutiens.

‎Plus de 2 000 athlètes de près de 200 pays sont attendus au Japan National Stadium. Au programme : 49 épreuves, dans la plus grande compétition d’athlétisme après les Jeux olympiques.

Le 26 août dernier, l’athlète s’est engagée en politique. Elle a annoncé son adhésion au Mouvement des Élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin).

