Les candidatures de Agbénonci et Yayi recalées

L’ancien président du Bénin Boni Yayi, l’actuel ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci et Antoine Akodjenou, fonctionnaire des Nations Unies ont postulé au poste de Représentant spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Dans un courrier en date du 25 avril 2023, le Secrétaire général des Nations Unies a proposé au Conseil de sécurité de l’ONU, la nomination du Mozambicain Leonardo Santos Simao en qualité de Représentant spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Leonardo Santos Simao remplace le Tchadien Saley Annadif devenu chef de la diplomatie du Tchad.

Selon Bip radio, trois Béninois avaient également déposé leur candidature au Poste de Représentant spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il s’agit de l’ancien président du Bénin Boni Yayi, l’actuel ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci et Antoine Akodjenou, fonctionnaire des Nations Unies.

M. M.

2 mai 2023