AfroPari : la confiance à chaque clic




Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : se connecter à son compte, regarder des matchs, choisir un pari, gérer son solde. Il est essentiel que chacune de ces étapes soit parfaitement sécurisée. Chez AfroPari, la sécurité est au cœur de ton expérience de jeu, te garantissant une tranquillité d’esprit totale et te permettant de te concentrer pleinement sur le jeu.

Sécurité du jeu

La plateforme utilise le protocole de chiffrement HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), le plus moderne, qui protège tes mots de passe, tes informations personnelles et tes paiements contre toute menace et interception de données. Un protocole et un niveau de sécurité identiques à ceux des grandes banques internationales !
De plus, l’équipe de sécurité pluridisciplinaire d’AfroPari travaille 24 h/24 et 7 j/7, surveillant toute activité suspecte et réagissant immédiatement aux menaces potentielles. Si nécessaire, l’accès à ton compte peut être temporairement restreint afin de garantir la protection de tes fonds et de tes données jusqu’à la fin de la vérification.
Et bien sûr, notre service client est disponible 24 h/24 et 7 j/7 et prêt à t’accompagner pour que ton expérience sur AfroPari soit simple et agréable.

Confidentialité des données

AfroPari ne collecte que les données strictement nécessaires au bon fonctionnement de ton compte, aux paiements et au respect des protocoles de sécurité internationaux. Le respect de ces exigences est rigoureusement contrôlé par les autorités de régulation.
Tu peux également renforcer la confidentialité de ton compte en activant l’authentification à deux facteurs, la biométrie ou les notifications d’activité suspecte.

Transparence des conditions

Le bookmaker africain t’offre une expérience de jeu honnête et prévisible, des casinos aux événements sportifs. Chaque interaction avec la plateforme est conçue pour te garantir des règles claires et des données exactes :

  • des auditeurs indépendants contrôlent régulièrement la performance des algorithmes ;
  • les cotes proviennent exclusivement de fournisseurs vérifiés, ce qui exclut les erreurs et les latences ;
  • les résultats des événements sont calculés automatiquement, assurant ainsi l’exactitude des paiements.

En fin de compte, ce sont tes décisions et la chance qui déterminent tes gains ou tes pertes, et non le système ou des défaillances techniques !

Protection des paiements

La sécurité de tes fonds est un principe fondamental chez AfroPari. Tous les paiements respectent les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de connaissance du client (KYC), ce qui réduit les risques financiers.
Le bookmaker collabore uniquement avec des fournisseurs financiers agréés et propose un large choix de méthodes de paiement. Toutes les transactions sont sécurisées par des canaux cryptés et conformes aux normes de sécurité internationales. De plus, chaque fournisseur utilise ses propres protocoles, offrant ainsi une protection supplémentaire à tes opérations.
Ces mesures sont actives aussi bien sur le site web que dans l’application mobile. Les utilisateurs de smartphones bénéficient également d’une promotion avec un bonus généreux. Pour participer, il te suffit de remplir quelques conditions simples :

1. Connecte-toi à ton compte ou crée un compte dans l’application.
2. Renseigne tous les champs obligatoires de ton « Compte personnel ».
3. Clique sur « Participer » sur la page de l’offre.
4. Place 10 paris simples ou combinés à partir de 1200 F CFA.
5. Reçois un freebet d’un montant équivalent à la moyenne de tes 10 paris, sans dépasser 6000 F CFA.

Comme tu peux le constater, jouer dans l’application est non seulement sûr, mais aussi avantageux ! Pour AfroPari, ta satisfaction et la fiabilité des processus ne sont pas une simple formalité, mais une priorité absolue. La plateforme utilise des technologies de pointe et fonctionne selon les normes internationales, te permettant ainsi de vivre pleinement l’expérience, en toute sérénité.

24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Le Maroc et le Nigeria se partagent les principaux prix


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 novembre, la cérémonie annuelle des CAF Awards, qui récompense (…)
Lire la suite

Surclassée, la Béninoise Bouama Natchimdjabo triomphe chez les +70 kg


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne (…)
Lire la suite

Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar


21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
Lire la suite

Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo aux commandes des CAF Awards à Rabat


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va (…)
Lire la suite

Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Lire la suite

4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi (…)
Lire la suite

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin (…)
Lire la suite

2 arbitres béninois présélectionnés pour la CAN 2025


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Deux (02) arbitres pourraient représenter le Bénin lors de la prochaine (…)
Lire la suite

Salah et Hakimi parmi les favoris au titre de Joueur africain de l’année


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, mercredi 22 (…)
Lire la suite

Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les (…)
Lire la suite

SM. Le Roi adresse ses félicitations à la sélection marocaine


20 octobre 2025 par Marc Mensah
À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la (…)
Lire la suite

Le Maroc sacré champion du monde U20


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire sportive. Les jeunes (…)
Lire la suite

Loto Popo dédie une victoire émouvante à Sidy Diakhaté


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Malgré le choc émotionnel provoqué par la disparition de Sidy Diakhaté, (…)
Lire la suite

Les Lions de l’Atlas réalisent un record mondial


15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Lions de l’Atlas viennent de battre un record mondial ! La (…)
Lire la suite

Technologies de gestion d’événements : la rentabilité sportive en hausse


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Découvrez comment les technologies de gestion d’événements transforment (…)
Lire la suite

Le rêve des Guépards brisé par les Super Eagles (0-4)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le rêve d’une première qualification des Guépards du Bénin à une phase (…)
Lire la suite


