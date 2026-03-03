mardi, 3 mars 2026 -

Afrique : entre enjeux économiques et répercussions du choc Iran – Israël-États-Unis




Alors que les frappes coordonnées israéliennes et américaines contre l’Iran du 28 février ont profondément secoué les marchés mondiaux, les premières répercussions se font déjà sentir à des milliers de kilomètres sur le continent africain. Pour des économies largement dépendantes des importations d’énergie et de produits alimentaires, la volatilité des prix et la perturbation des chaînes d’approvisionnement constituent des risques d’impact direct sur la croissance, l’inflation et le niveau de vie des populations.

Prix de l’énergie : un choc inflationniste mondial

L’escalade militaire au Moyen-Orient a provoqué une réaction immédiate des marchés de l’énergie. À l’ouverture des marchés, les prix du pétrole brut ont grimpé jusqu’à +13 %, plaçant le Brent autour de 80 $ le baril et le pétrole américain en hausse significative par rapport à la fin de la semaine précédente, avant de se stabiliser légèrement en projetant la crainte d’une interruption durable des flux via le détroit d’Hormuz. Cette zone stratégique, par laquelle transite près de 20 % du pétrole et du gaz liquéfié mondial, est désormais effective­ment perturbée par les avertissements et attaques iraniennes après les frappes, entraînant une réduction significative du trafic maritime énergétique. Pour les économies africaines, en majorité dépendantes des importations de carburants raffinés, ces hausses se traduisent aussitôt par une poussée inflationniste des coûts du transport, de l’électricité et des intrants agricoles, aggravant déjà les pressions sur les prix à la consommation.

Coût de la vie et inflation : pression sur les ménages africains
Dans plusieurs pays africains, des analystes économiques avertissent que l’augmentation du prix du pétrole pourrait rapidement se répercuter sur les prix des biens de première nécessité et les coûts logistiques. Dans des marchés comme le Nigeria, malgré une production pétrolière importante, la dépendance à l’égard des importations de carburants raffinés expose fortement l’économie à la volatilité mondiale des prix de l’énergie. Cette dynamique devient encore plus lourde lorsque les prix du fret maritime — déjà sous pression en raison de l’instabilité du Moyen-Orient — augmentent, tirant vers le haut les coûts d’importation de denrées alimentaires, de fertilisateurs et d’autres biens essentiels dont de nombreux pays africains dépendent.

Chaînes d’approvisionnement et sécurité alimentaire
L’Union africaine et la CEDEAO ont toutes deux exprimé leur inquiétude, pointant une menace sur la stabilité des marchés de l’énergie et des chaînes d’approvisionnement alimentaire qui pourraient aggraver la vulnérabilité économique de nations fragiles. Dans plusieurs capitales ouest-africaines, des responsables économiques et des chambres de commerce mettent en garde contre une hausse importée des denrées de base — notamment le blé, le riz et le sucre — dont le prix international est déjà sensible aux variations des coûts énergétiques et des routes maritimes. Toute prolongation du conflit au-delà des zones du Golfe pourrait entraîner une inflation alimentaire domestique plus durable, avec des risques directs sur la sécurité des populations à faible revenu.

Fret, investissement et croissance à risque
La volatilité provoquée par l’incertitude géopolitique a aussi un effet négatif sur les marchés financiers et les flux d’investissement. Alors que les marchés européens et américains ont connu des baisses, les économies africaines tournées vers l’exportation de matières premières voient leurs revenus potentiels incertains, ce qui influence les perspectives budgétaires nationales.Par ailleurs, la montée des coûts d’assurance pour le fret maritime ainsi que la possible réorientation des routes commerciales — avec un détour par le cap de Bonne-Espérance plutôt que par le Moyen-Orient — font peser des coûts supplémentaires sur le transport de marchandises, points particulièrement sensibles pour des économies déjà en phase de relance ou sous pression monétaire.

Conclusion : un choc externe aux répercussions internes
Ce qui se déroule au-delà des côtes du Golfe persique ne restera pas sans effet sur les économies africaines. L’escalade du conflit expose les pays importateurs à des chocs énergétiques, inflationnistes et alimentaires, accélérant des défis structurels déjà identifiés par des institutions régionales telles que la CEDEAO et l’Union africaine. Face à un contexte aussi incertain, les décideurs africains se retrouvent confrontés à la nécessité de renforcer la résilience économique, diversifier les sources d’approvisionnement, et adapter des politiques monétaires aptes à amortir l’impact de chocs externes qui, bien qu’éloignés géographiquement, pèsent lourdement sur le quotidien des citoyens du continent.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

3 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN




