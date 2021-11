« Le Gouvernement n’a jamais imposé une vaccination anti Covid-19 aux apprenants »

Le gouvernement du Bénin à travers le ministre de la Santé a apporté un démenti formel sur une supposée imposition de la vaccination anti-covid aux écoliers et élèves.

« Le Gouvernement n’a jamais imposé une quelconque vaccination anti Covid-19 aux apprenants du primaire et du secondaire », a indiqué le ministre de la Santé.

Par une note en date du 10 novembre 2021, le médecin-chef du centre de santé de la commune d’Abomey-Calavi a informé les directeurs et directrices des écoles privées et publiques de la commune de l’organisation d’une campagne de vaccination contre la Covid-19. Le médecin-chef a demandé aux directeurs des établissements d’autoriser les agents des formations sanitaires publiques à faire vacciner les élèves sous leurs ordres contre la Covid-19.

A en croire Benjamin Hounkpatin, la polémique qui a eu cours le week-end écoulé est une mauvaise lecture faite par certains citoyens. « Selon les responsables du Ministère de la santé approchés, il n’a jamais été question de soumettre les apprenants à une vaccination forcée. Aucune décision n’a donc été prise au niveau central dans ce sens », a-t-il déclaré.

Le Gouvernement poursuit-il, ne saurait imposer une vaccination aux enfants alors qu’il a toujours requis l’obtention préalable du consentement des parents avant toute administration de vaccins. Le ministre de la Santé rappelle que seul le vaccin Pfizer peut être administré aux enfants de 12 à 17 ans suite à l’obtention du consentement préalable des parents. Il rassure les parents qu’« aucune équipe de vaccination ne se présentera dans les écoles et collèges pour une vaccination forcée des enfants ».

