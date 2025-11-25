Afrique : Les Nouveaux Accords Commerciaux avec l’Asie, l’Europe et les États-Unis 

La carte du commerce mondial est en train d’être redessinée, et l’Afrique n’accepte plus de rester le simple fournisseur mondial de matières premières. Ces dernières années, une révolution silencieuse a émergé : les États africains renégocient leur place dans l’économie mondiale. Le continent établit désormais une nouvelle génération d’accords commerciaux avec l’Asie, l’Europe et les États-Unis, axés non pas uniquement sur l’extraction des ressources, mais sur l’industrialisation, la production locale et la création de valeur.

Du modèle d’exploitation au modèle de partenariat.

Pendant des décennies, le rôle de l’Afrique dans le commerce international s’est défini par l’exploitation. Les puissances étrangères extrayaient minerais, pétrole et produits agricoles à bas prix puis les raffinaient et les revendaient à l’étranger. Les profits quittaient le continent, tandis que pauvreté et dépendance restaient. Aujourd’hui, cette dynamique change. De nombreux gouvernements africains exigent que les accords commerciaux incluent désormais des conditions de production locale, de transfert technologique et de création d’emplois.

Des pays comme le Ghana, le Kenya, le Rwanda et la Côte d’Ivoire ont mis en place des politiques imposant que des étapes de la chaîne de valeur, notamment la transformation, l’emballage et le branding, restent sur le sol africain. C’est un tournant dans l’identité économique du continent : passer du rôle de fournisseur de cacao brut, de café ou d’or, à celui de producteur de chocolat fini, de café torréfié et de métaux raffinés.

Les Nouveaux Corridors Commerciaux

1. Afrique - Asie

Les échanges avec l’Asie, menés par l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, évoluent vers une coopération industrielle plutôt qu’un simple commerce import-export. Le rôle de l’Inde dans le corridor IMEC et l’investissement japonais dans des usines d’assemblage automobile en Afrique de l’Est illustrent un nouveau modèle fondé sur la coproduction et les chaînes de valeur partagées. La Chine, elle aussi, passe progressivement des concessions minières à des partenariats industriels, même si les dirigeants africains exigent désormais plus d’équité, de transparence et de responsabilité environnementale.

2. Afrique - Europe

La nouvelle stratégie commerciale de l’Union européenne, illustrée par des initiatives comme Global Gateway et les accords de partenariat économique (APE), vise à renforcer les industries africaines. L’Europe met l’accent sur un approvisionnement durable, la coopération énergétique verte et le développement industriel. Les investisseurs européens commencent à voir l’Afrique comme une base de production pour les technologies vertes, les produits pharmaceutiques et le textile, bénéficiant de la jeunesse du continent et de sa proximité géographique.

3. Afrique - États-Unis

Dans le cadre de l’AGOA et des futurs accords prévus pour lui succéder, les États-Unis encouragent l’exportation africaine de produits finis plutôt que de matières premières. Les entreprises américaines investissent dans des pôles industriels africains, notamment dans les secteurs du textile, de l’habillement et de l’agro-transformation. Cette orientation reflète l’objectif de Washington de construire des partenariats commerciaux fiables en dehors de la sphère chinoise, tout en soutenant la gouvernance démocratique et la transparence.

L’Industrialisation : le Cœur de la Nouvelle Stratégie La nouvelle vision du commerce africain repose sur un principe : produire en Afrique, exporter depuis l’Afrique et conserver les profits en Afrique. Cela implique de développer des infrastructures, des systèmes logistiques et des zones industrielles permettant une production à grande échelle. Les gouvernements africains planifient des zones économiques spéciales où investisseurs locaux et étrangers peuvent développer des usines pour transformer des produits agricoles, raffiner des minerais ou assembler des produits finis.

Par exemple :

• Le cacao peut être transformé localement en chocolat haut de gamme au Ghana et en Côte d’iVoire.

• La torréfaction et l’emballage du café peuvent être intensifiés en Éthiopie et en Ouganda

• La vanille, le beurre de karité et les fruits tropicaux peuvent devenir des piliers de l’industrie cosmétique et alimentaire biologique à Madagascar, au Nigeria et au Kenya.

Cette transformation nécessite des réseaux logistiques solides : ports modernes, systèmes douaniers numériques et lignes ferroviaires efficaces, soutenus par des accords commerciaux garantissant des tarifs justes et des réglementations prévisibles.

Rivaliser avec la Chine et S’ouvrir au Monde

L’essor de l’Afrique comme hub manufacturier crée un nouvel équilibre mondial. Alors que les coûts de main-d’œuvre augmentent en Asie, de nombreuses entreprises internationales regardent vers l’Afrique comme nouvelle frontière de production. Avec les infrastructures et la gouvernance adéquates, les pays africains peuvent concurrencer la Chine dans certains secteurs, notamment la transformation agro-industrielle, les textiles légers et les composants d’énergie renouvelable.

Cependant, cette concurrence n’exclut pas la coopération. L’avenir de l’Afrique repose sur des partenariats associant capital du Golfe, technologie occidentale et main-d’œuvre et ressources africaines. Une telle coopération triangulaire pourrait redessiner les flux commerciaux mondiaux et positionner l’Afrique comme base de production et comme marché de consommation de plus d’un milliard de personnes.

Recommandations pour la Prochaine Décennie

1. Investir dans les infrastructures : chemins de fer, ports, énergie et haut débit doivent constituer la base des nouveaux projets commerciaux.

2. Créer des clusters industriels : encourager des corridors régionaux reliant agriculture, logistique et industrie.

3. Réformer les systèmes tarifaires : simplifier les procédures douanières dans le cadre de la ZLECAf (AfCFTA).

4. Construire la Marque Afrique : soutenir les entrepreneurs africains dans la création de marques mondiales dans l’alimentaire, la mode et la technologie.

5. Négocier intelligemment : exiger dans chaque accord des dispositions pour le transfert de technologie, le développement des compétences et la participation locale.

Un Continent qui Réaffirme sa Valeur

L’ère de l’exploitation touche à sa fin. Le monde reconnaît désormais que l’Afrique n’est pas seulement une source de matières premières, mais un immense marché créatif capable de produire, d’exporter et d’innover. Les nouveaux accords commerciaux sont plus que des textes économiques : ce sont des déclarations de souveraineté et d’ambition.

Alors que l’Afrique renforce ses relations avec l’Asie, l’Europe et les États-Unis, elle se trouve à l’aube d’une maturité industrielle. La prochaine décennie déterminera si elle reste un maillon de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou devient un partenaire à part entière dans la construction de la prospérité mondiale.

Rédigé par Samuel Shay, Entrepreneur et Conseiller Économique Senior du Traité des Accords d’Abraham.



