Afrijet dévoile ses nouveaux uniformes pour l’ensemble de son personnel

Après la réception de son premier nouvel ATR 72-600 en mai 2022, Afrijet poursuit le renouveau de son identité avec le lancement de nouveaux uniformes pour l’ensemble de son personnel. Confiée à Maïmouna Keita à la fin de l’année 2020, cette nouvelle ligne porte, en sa mémoire, le nom de “la collection Mai”.

Classiques et élégants, Afrijet a opté pour des tenues déclinant le rouge emblématique de la compagnie, complété de nuances de noir, de gris clair et de blanc. Sobre et chic, l’uniforme du personnel navigant technique (PNT) est composé d’une chemise blanche et d’un pantalon noir, le tout étant complété d’une cravate rouge. Les hôtesses de l’air et stewards - le personnel navigant commercial (PNC) -, seront quant à eux vêtus d’une tenue à dominante noire et grise. Pour les femmes, la lavallière rouge réhausse la personnalité de l’habit, lui donnant ainsi cette douce élégance. Pour les agents de vente, de sol et d’escale, la collection comprend des options de robe et de pantalon pour les femmes et un costume deux pièces pour les hommes. Enfin, les agents de sécurité et les agents de piste seront quant à eux vêtus d’un pantalon noir et d’un polo gris, sur lequel ils pourront fièrement arborer l’écusson aux couleurs et symbole d’Afrijet.

“Après la réception technique de notre premier nouvel ATR 72-600 en mai 2022, le lancement de nos uniformes est également un moment clé dans l’histoire de notre compagnie. Cela marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Afrijet, symbolisant le renouveau de notre identité et de nos projets d’avenir”, s’est réjoui Marc Gaffajoli, Administrateur général d’Afrijet.

“L’uniforme est une représentation emblématique de notre marque”, a-t-il ajouté. “Le design reflète les valeurs de modernité, tout en rappelant nos couleurs et nos racines, avec des reprises de wax. Le motif de la carte du continent sur les chemisiers des hôtesses de l’air vient, pour sa part, rappeler notre vocation panafricaine.”

A propos d’Afrijet :

Entreprise gabonaise née en 2005 à Libreville, Afrijet est devenue en 2019 la première compagnie aérienne de la zone CEMAC. Acteur historique du charter, la compagnie a développé un réseau de transport aérien régulier régional depuis octobre 2016. Certifiée IOSA depuis février 2020, Afrijet emploie 270 salariés au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée Équatoriale, à São Tomé-et-Principe ainsi qu’au Bénin. La compagnie opère une flotte de 6 turbopropulseurs du constructeur européen ATR. Afrijet attache un prix important aux valeurs de sécurité, de fiabilité et de ponctualité, qui en ont fait sa marque de fabrique dans le monde du transport aérien africain.

14 mars 2023 par