Afriex collabore avec Visa pour faciliter les paiements transfrontaliers




Afriex (www.Afriex.com), une plateforme fintech mondiale, a annoncé ce samedi 1er novembre 2025, une collaboration avec Visa, leader mondial des paiements numériques, pour proposer des paiements transfrontaliers en temps réel vers plus de 160 marchés. En intégrant Visa Direct par l’intermédiaire de son partenaire institution financière, Afriex facilite et accélère l’envoi et la réception de fonds au-delà des frontières pour les particuliers et les entreprises.

Ensemble, Afriex et Visa Direct permettent la livraison en temps réel de fonds directement¹ vers les points d’accès Visa éligibles, se connectant à des milliards de comptes. Cette collaboration renforce la mission d’Afriex de rendre les paiements internationaux accessibles et abordables, tout en tirant parti du réseau de paiement de Visa pour étendre sa portée et sa fiabilité.

« Pour les millions de familles et d’entreprises qui dépendent des transferts de fonds, la rapidité et la transparence sont primordiales », a déclaré Tope Alabi, PDG d’Afriex. « Travailler avec Visa nous permet d’associer l’innovation d’Afriex au réseau mondial de Visa Direct, afin que l’argent circule en temps réel, et non en plusieurs jours. »

Selon la Banque mondiale2 (https://apo-opa.co/4hHiNN4), les transferts de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 669 milliards de dollars en 2023. Avec Afriex et Visa Direct, ces fonds vitaux peuvent parvenir aux familles, aux communautés et aux entreprises plus rapidement que jamais. Cette demande souligne la nécessité de solutions de paiement transfrontalier plus rapides et plus accessibles.

L’intégration est désormais en ligne sur la plateforme Afriex, disponible immédiatement via l’application mobile Afriex.

1La disponibilité effective des fonds dépend de l’institution financière réceptrice

2Banque mondiale. (2024). « Les envois de fonds atteindront 669 milliards de dollars en 2023 avec des flux records vers l’Amérique latine et les Caraïbes, selon la Banque mondiale. »

À propos d’Afriex

Afriex est une plateforme fintech mondiale qui rend les paiements transfrontaliers rapides, abordables et fluides. Des transferts personnels aux transactions commerciales, Afriex permet aux utilisateurs du monde entier d’envoyer, de recevoir et de détenir de l’argent dans plusieurs devises avec des frais nuls ou faibles et des virements instantanés. Fondée avec la mission de rendre les paiements internationaux plus accessibles et abordables, Afriex exploite une technologie de pointe pour fournir des services financiers rapides, sécurisés et transparents aux particuliers et aux entreprises.

La capacité Visa Direct est activée par l’intermédiaire du partenaire institution financière d’Afriex. La fonctionnalité Push to Wallet n’est pas encore disponible commercialement.

SOURCE :Afriex Inc

2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




L’OQSF renforce les capacités des acteurs


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du (…)
Lire la suite

Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais (…)
Lire la suite

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite

Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite




