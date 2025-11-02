Afriex collabore avec Visa pour faciliter les paiements transfrontaliers

Afriex (www.Afriex.com), une plateforme fintech mondiale, a annoncé ce samedi 1er novembre 2025, une collaboration avec Visa, leader mondial des paiements numériques, pour proposer des paiements transfrontaliers en temps réel vers plus de 160 marchés. En intégrant Visa Direct par l’intermédiaire de son partenaire institution financière, Afriex facilite et accélère l’envoi et la réception de fonds au-delà des frontières pour les particuliers et les entreprises.

Ensemble, Afriex et Visa Direct permettent la livraison en temps réel de fonds directement¹ vers les points d’accès Visa éligibles, se connectant à des milliards de comptes. Cette collaboration renforce la mission d’Afriex de rendre les paiements internationaux accessibles et abordables, tout en tirant parti du réseau de paiement de Visa pour étendre sa portée et sa fiabilité.

« Pour les millions de familles et d’entreprises qui dépendent des transferts de fonds, la rapidité et la transparence sont primordiales », a déclaré Tope Alabi, PDG d’Afriex. « Travailler avec Visa nous permet d’associer l’innovation d’Afriex au réseau mondial de Visa Direct, afin que l’argent circule en temps réel, et non en plusieurs jours. »

Selon la Banque mondiale2 (https://apo-opa.co/4hHiNN4), les transferts de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 669 milliards de dollars en 2023. Avec Afriex et Visa Direct, ces fonds vitaux peuvent parvenir aux familles, aux communautés et aux entreprises plus rapidement que jamais. Cette demande souligne la nécessité de solutions de paiement transfrontalier plus rapides et plus accessibles.

L’intégration est désormais en ligne sur la plateforme Afriex, disponible immédiatement via l’application mobile Afriex.

1La disponibilité effective des fonds dépend de l’institution financière réceptrice

2Banque mondiale. (2024). « Les envois de fonds atteindront 669 milliards de dollars en 2023 avec des flux records vers l’Amérique latine et les Caraïbes, selon la Banque mondiale. »

À propos d’Afriex

Afriex est une plateforme fintech mondiale qui rend les paiements transfrontaliers rapides, abordables et fluides. Des transferts personnels aux transactions commerciales, Afriex permet aux utilisateurs du monde entier d’envoyer, de recevoir et de détenir de l’argent dans plusieurs devises avec des frais nuls ou faibles et des virements instantanés. Fondée avec la mission de rendre les paiements internationaux plus accessibles et abordables, Afriex exploite une technologie de pointe pour fournir des services financiers rapides, sécurisés et transparents aux particuliers et aux entreprises.

La capacité Visa Direct est activée par l’intermédiaire du partenaire institution financière d’Afriex. La fonctionnalité Push to Wallet n’est pas encore disponible commercialement.

SOURCE :Afriex Inc

